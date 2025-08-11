中國很難應對！　美財長揭「1根本差異」是最大挑戰

▲貝森特吐露與中國貿易協議的最大擔憂。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受《日經》採訪時透露，對華府而言，與北京的貿易協議最為關鍵，但中國不僅是「非市場經濟體」（non-market economy），與東西方其他經濟體，也有根本上的差異，因此很難應對。

貝森特表示，「中國經濟體與西方經濟體及亞洲民主國家有著根本上的不同。」以美國歷史紀錄來看，盟友一直都是經濟對手，蘇聯則是軍事對手，而且經濟規模很小，但中國就不一樣了，「因為它同時是最大的經濟對手與軍事對手，所以很難應對。」

貝森特直言，中國屬於非市場經濟體，同時也是「現代世界史上最不平衡的經濟體」。他對中國生產過剩、低價傾銷的策略表達強烈謹慎態度，「我們認為很多產品都低於成本。這是一個就業計畫，他們有就業目標，也有生產目標，而不是獲利目標。」

貝森特也提到，關稅政策為提高稅收及保護美國產業的一種方式，總統川普也把它用於外交政策談判，「就像現在，他說他希望印度停止購買俄羅斯原油。」由於印度持續採購俄羅斯原油，川普威脅對新德里加徵25%關稅，使得該國關稅總額達到50%，藉此針對烏克蘭戰爭施壓莫斯科。

這是貝森特第一次接受美國電視台以外的媒體獨家採訪，他還透露，如果貿易失衡的問題獲得改善，對各國徵收的「對等關稅」可能下修，「隨著時間推移，關稅應該像是冰塊一樣融化。」他預期，尚未達成協議的國家，大致上將在10月底前完成談判。

