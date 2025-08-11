　
關稅調降「1條件曝光」　美財長：10月底前完成談判

▲▼ 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲貝森特指出，如果貿易失衡的問題改善，就有機會下修關稅。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，如果貿易失衡的問題獲得改善，對各國徵收的「對等關稅」可能下修。他預期，尚未達成協議的國家，大致上將在10月底前完成談判。

貝森特7日在辦公室接受《日經》採訪時說，「隨著時間推移，關稅應該像是冰塊一樣融化。」這個比喻被解讀為暗示關稅降低甚至取消的可能性。

這是貝森特第一次接受美國電視台以外的媒體獨家採訪。他談到降低關稅的例子時說，「如果生產回歸美國，我們就會減少進口，因此達到重新平衡。」至於那些尚未達成貿易協議的國家，「我認為，我們大致上將在10月底之前完成（談判）。」

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

▲洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

耶魯大學估計，新關稅實施之後，美國適用關稅平均稅率攀升至18.6%，創下二戰結束後最高紀錄。

貝森特表示，川普動用關稅機制，主要目的在於「重新平衡」經常帳貿易赤字，這個數字在2024年高達1.18兆美元，是全球大國裡面最高的。他先前就曾警告，這種規模的赤字可能引發金融危機。

根據貿易協議，日本同意輸美商品關稅稅率15%，並且承諾對美投資5500億美元。貝森特形容，與日本的協議是「黃金產業夥伴關係」，他大讚東京提出很棒的提議，同時敦促日本改變政策，擴大國內需求，而非仰賴出口，「隨著時間推移，我們將達到（貿易）平衡。」

關鍵字：

關稅貝森特貿易美國協議

