政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美濃現「大峽谷」？業者挨罰300萬　柯志恩：高雄還多少地方遭破壞

▲柯志恩11日表示美濃吉洋一處農地遭盜採砂石，出現「大峽谷」。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

▲柯志恩11日表示美濃吉洋一處農地遭盜採砂石，出現「大峽谷」。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委柯志恩今（11日）說，上個月中接到民眾緊急陳情後告知她，在高雄美濃吉洋里有農地遭違法盜採砂石，面積將近1公頃、深度目測達到20公尺，且被用不明土方回填，後疑因連日豪雨，農地外的道路地基遭掏空，坑洞積水，後找市府相關單位一同會勘後，經發局已針對業者開罰3百萬元，並函送地檢署偵辦。柯志恩感嘆，「在我們還沒看見的地方，高雄這塊美麗土地，到底還有多少地方遭到破壞？」

柯志恩11日在臉書表示，她的服務團隊上個月中接到民眾緊急陳情後告知她，在高雄美濃吉洋里有農地遭違法盜採砂石，且面積將近1公頃，深度目測達到20公尺，另外還有超載砂石車在當地頻繁進出，一邊將優良土石外運，一邊以不明土方回填，造成周邊道路路面損壞，有民眾因此騎車滑倒受傷，嚴重影響行車安全。

柯志恩說，處理過程當中又遇到0728西南氣流帶來的連日豪雨，在美濃累積可觀雨量，她與國民黨高雄市議員林義迪，到六龜、寶來關心山區狀況時，特別到美濃吉洋里查看該農地狀況，沒想到到了現場，看到農地外的道路地基，在大雨中疑似遭到掏空，聯外道路坑坑巴巴，路面坍塌，坑洞還因積水出現「人工湖」，鐵皮圍籬掉落水面、電線桿傾斜，業者雖緊急拉封鎖線阻擋人員車輛進出，但現場情況實在太過危險。

柯志恩也說，當下她便請林義迪安排，找來包括環保局、經發局、美濃區公所、派出所等市府相關單位，一同到場會勘，無黨團結聯盟高雄市議員朱信強服務團隊，當天也有到場關心。

柯志恩指出，針對業者挖洞，找來砂石車載運，造成路面坑洞部分，要求業者必須全額負責復原，另外在業者違反土石採取法的部分，經發局表示，已開罰3百萬元，並函送地檢署偵辦，將嚴格監督業者依法回填坑洞，業者雖然承諾復原周邊道路路況，但希望能等農地回填工作全部完成後再一併進行，她要求業者必須先緊急恢復部分較嚴重路段，未來如果又有道路坑洞發生，則必須放置三角錐或爆閃燈示警，避免民眾又摔車受傷。

柯志恩表示，目前美濃吉洋這個「大峽谷」農地，經她的服務團隊與林義迪聯合會勘後，已成功讓市府相關單位重視，未來她們也會繼續追蹤，保障民眾通行與居住安全，但無論是剷平山林的大樹和山光電，或是遭盜採土石的美濃吉洋農地，許多破壞環境的事情，都發生在原本擁有好山好水的東高雄，「令人不禁感嘆，在我們還沒看見的地方，高雄這塊美麗土地，到底還有多少地方遭到破壞？」

即／涉貪1330萬！高市前議長曾麗燕二審仍重判

國民黨高雄市前議長曾麗燕被檢察官查出她和胞妹等人以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式，詐領金額高達1330多萬元，檢方起訴後，高雄地院一審依利用職務詐取財物罪重判徒刑12年，褫奪公權6年。全案上訴後，高雄高分院今（11）日上午宣判，曾麗燕維持判12年，褫奪公權6年。可上訴。

即／高雄三民區驚見浮屍　身分待釐清

樋口夫妻搬家半個月　竟遭女房東「再度騷擾」

高雄街頭變格鬥場！2男大白天為2千元開打

即／高雄公寓突竄濃煙　住警器狂響救命

