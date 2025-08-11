美濃現「大峽谷」？業者挨罰300萬　柯志恩：高雄還多少地方遭破壞

▲柯志恩11日表示美濃吉洋一處農地遭盜採砂石，出現「大峽谷」。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委柯志恩今（11日）說，上個月中接到民眾緊急陳情後告知她，在高雄美濃吉洋里有農地遭違法盜採砂石，面積將近1公頃、深度目測達到20公尺，且被用不明土方回填，後疑因連日豪雨，農地外的道路地基遭掏空，坑洞積水，後找市府相關單位一同會勘後，經發局已針對業者開罰3百萬元，並函送地檢署偵辦。柯志恩感嘆，「在我們還沒看見的地方，高雄這塊美麗土地，到底還有多少地方遭到破壞？」

柯志恩11日在臉書表示，她的服務團隊上個月中接到民眾緊急陳情後告知她，在高雄美濃吉洋里有農地遭違法盜採砂石，且面積將近1公頃，深度目測達到20公尺，另外還有超載砂石車在當地頻繁進出，一邊將優良土石外運，一邊以不明土方回填，造成周邊道路路面損壞，有民眾因此騎車滑倒受傷，嚴重影響行車安全。

柯志恩說，處理過程當中又遇到0728西南氣流帶來的連日豪雨，在美濃累積可觀雨量，她與國民黨高雄市議員林義迪，到六龜、寶來關心山區狀況時，特別到美濃吉洋里查看該農地狀況，沒想到到了現場，看到農地外的道路地基，在大雨中疑似遭到掏空，聯外道路坑坑巴巴，路面坍塌，坑洞還因積水出現「人工湖」，鐵皮圍籬掉落水面、電線桿傾斜，業者雖緊急拉封鎖線阻擋人員車輛進出，但現場情況實在太過危險。

柯志恩也說，當下她便請林義迪安排，找來包括環保局、經發局、美濃區公所、派出所等市府相關單位，一同到場會勘，無黨團結聯盟高雄市議員朱信強服務團隊，當天也有到場關心。

柯志恩指出，針對業者挖洞，找來砂石車載運，造成路面坑洞部分，要求業者必須全額負責復原，另外在業者違反土石採取法的部分，經發局表示，已開罰3百萬元，並函送地檢署偵辦，將嚴格監督業者依法回填坑洞，業者雖然承諾復原周邊道路路況，但希望能等農地回填工作全部完成後再一併進行，她要求業者必須先緊急恢復部分較嚴重路段，未來如果又有道路坑洞發生，則必須放置三角錐或爆閃燈示警，避免民眾又摔車受傷。

柯志恩表示，目前美濃吉洋這個「大峽谷」農地，經她的服務團隊與林義迪聯合會勘後，已成功讓市府相關單位重視，未來她們也會繼續追蹤，保障民眾通行與居住安全，但無論是剷平山林的大樹和山光電，或是遭盜採土石的美濃吉洋農地，許多破壞環境的事情，都發生在原本擁有好山好水的東高雄，「令人不禁感嘆，在我們還沒看見的地方，高雄這塊美麗土地，到底還有多少地方遭到破壞？」