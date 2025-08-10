樋口夫妻搬家半個月又遭騷擾！前房東一原因恐嚇：真的逃不出

▲樋口飯糰夫妻曾多次與邵姓女房東發生糾紛。圖為老闆娘。（資料照／記者吳世龍攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄樋口飯糰與邵姓女房東的糾紛又添一筆！樋口夫妻近日在Threads發文，指雖已搬離出租處半個月，仍持續遭前房東騷擾。簽約時房東承諾提供全新床墊，實際上卻是多代房客留下的舊品，並在點交時未見異議，如今卻又來要求更換，並且出言恐嚇，讓他們夫妻倆無奈至極。

樋口夫妻指出，之所以會返台租屋，是為推動兩地友好交流，夥伴們每天凌晨4點起床、努力介紹新潟物產與觀光，所得微薄收入全靠團隊辛勤付出。樋口夫妻不滿房東行徑，認為即使少許利益，也應留給真正付出的人，而非被無理索取。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件發生後，他們選擇專心尋找新地點經營，盼支持者能無壓力享用傳統日式飯糰。相當感謝近四個月來顧客的支持，也默默承受網路上的冷嘲熱諷、無憑據的控訴，甚至被迫到派出所做筆錄。樋口夫妻強調，不再回應爭議，是希望社會能有保護善良的法治，而非任由仇恨輿論蔓延。

▲樋口飯糰的邵姓女房東曾與樋口夫妻多次發生糾紛。（資料照／記者吳世龍攝）



搬離青海路後，樋口夫妻雖工作繁忙，卻終於能安眠，生活沒有壓力。然而平靜僅維持半個月，再度遭前房東糾纏。房東簽約時承諾提供全新床墊，實際上卻是好幾位租客睡過的舊床墊，且距離搬家已隔半個月，房東卻要求更換，並且出言恐嚇，令樋口夫妻感嘆「為何要讓惡房東得逞」。

樋口夫妻直言，有人提醒「惡人猖獗是因為好人沉默，陰險者得寸進尺是因為善良人容忍」，讓他們決定不再沉默面對。

樋口夫妻強調，推廣新潟物產與觀光的初衷沒變，盼外界理解並支持他們與團隊的努力。對於惡房東的行為，樋口夫妻希望能透過正當管道維權，讓惡意騷擾不再成為經營者的負擔。