3女社群激辣身材招客！　泰男赴約驚照騙「來都來了」

▲寮國女子用假照片透過社群招攬性服務。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫／PAKUTASO）



記者張靖榕／綜合報導

泰國警方破獲一起「網路應召照騙」案件，3名寮國籍女子涉嫌在社群平台X刊登假照片招攬性交易，顧客到場發現與廣告完全不符後，女子便主動降價，讓對方覺得「來都來了」，誘使對方掏錢接受性服務。

根據泰國One HD 31新聞報導，曼谷警察總局第3分局接獲一名受害男子檢舉，指自己透過X平台預訂性服務，實際見到的人與廣告模特兒外貌差距極大，而且據他所知，類似情況並非個案。警方調查發現，涉案女子在X平台發布性感照片與挑逗性文字，附上Line帳號聯繫，臥底警員透過Line取得價格與地點後，鎖定哈泰叻地區一間度假村。

警方於9日發動突擊，逮捕27歲Baitoey、同為27歲的Nan，以及31歲的Paeng，並在房內查獲6支手機、60個保險套及潤滑劑。3人供稱，使用的照片並非本人，而是與自己外型、身材相似的其他女子，並附上尺寸資料吸引顧客；若客人發現「人不對版」，便以較低價格成交。

目前3人已被移送警局，依泰國法律，公開管道廣告、招攬或推薦賣淫，一旦罪名成立，可處6個月至2年徒刑，或1萬至4萬泰銖（約9,000至36,000元新台幣）罰款，或兩者併科。