妻突倒地亡！失智教授呆問「她是誰」　見「臨終筆記」淚崩了

▲一位70幾歲男教授罹患失智症，看到老婆倒地，甚至想不起她是誰。（示意圖／免費圖庫Pexles）

文／鏡週刊

日本高齡化社會下，失智症與孤獨死的問題日益浮現。一名退休大學教授飽受失智症所苦，某日發現妻子倒臥自家玄關過世，在整理遺物時才看到妻子生前寫好的「臨終筆記」，筆記中，妻子鉅細靡遺地交代了高達8000萬日圓（約新台幣1621萬元）的財產分配，讓這位教授在閱讀時，淚水止不住地潰堤。

據日媒「The Gold Online」報導，一名年逾70歲、曾任國立大學的退休男教授，與妻子相守一生，並沒有兒女，妻子某天在家中因蜘蛛膜下腔出血猝逝，患有失智症的教授發現妻子倒臥玄關時，無法理解眼前的人是誰，只能喃喃自問：「這是誰？」直到警方抵達現場才發現教授妻子已經不幸身亡。

在整理遺物時，他才發現妻子留下一本親筆寫的「臨終筆記」，儘管這並非法律上的正式遺囑，但內容卻完整記錄她的資產狀況和後續處理方式，內含1000萬日圓的房產持分、2000萬日圓存款及5000萬日圓股票，還一一說明解約方式，並提供聯絡人清單，展現她對未來安排的周全考量。

教授從失智的迷茫中短暫恢復，當他翻閱妻子留下的「臨終筆記」，凝視著筆記中的每一個字，回憶起過去兩人相處的幸福時光，以及妻子全心全意的付出，回憶湧上心頭讓他再也無法克制，淚水奪眶而出。

教授弟弟見狀憂心表示，嫂子生前是全職主婦，一手包辦家務，如今她離世，哥哥恐怕無法獨自生活。最終，死者的兩位兄長與教授協商後，決定依照法定比例分配遺產。目前，相關的申報與分割程序正在律師與家屬的協助下進行。考量到教授罹患失智症，無法獨立生活，家屬已安排他入住一處高齡者住宅，距離教授的弟弟家不遠，開車只需20分鐘，方便家屬探視。另外，為保障教授未來的生活與財產，也簽訂「任意後見（成年監護）」契約，後續將進一步規劃他的財產分配。



