保溫瓶「垃圾還回收？」環保局曝正解　丟錯恐噴6000元

▲新北市環保局提醒保溫瓶要依材質分類丟棄，整個是金屬保溫瓶須交給回收車處理。（示意圖，unsplash）

圖文／鏡週刊

用了一段時間的保溫瓶，即使外觀看起來完好無損，也建議使用一到三年後就換新。不過，許多人可能不清楚舊的保溫瓶該怎麼處理，是丟進垃圾桶就好，還是可以回收。其實這要根據保溫瓶的材質來判斷，如果沒有依照規定丟棄，可能依法會面臨1200至6000元的罰鍰。

一名網友在Threads發文表示，最近在倒垃圾時，看到鄰居一口氣丟掉6、7個不鏽鋼保溫瓶，這讓他好奇用不到的保溫瓶究竟該如何處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市環保局曾在臉書粉專「新北i環保」提醒，保溫瓶如果摔到導致保溫效果變差，或是長時間裝咖啡、茶等飲品而產生異味，許多人會想換新，但舊的保溫瓶該怎麼丟，卻常常讓人困惑。

對此，新北市環保局說明，金屬保溫瓶屬於「廢金屬」，是可以回收的，只要將它分類好，就能交給回收車處理，別直接當作一般垃圾丟棄。另外，新北市環保局資源回收資訊網指出，如果保溫瓶的外層是塑膠、內膽是不鏽鋼，這種複合材質被歸類為一般垃圾，無法回收，請用專用垃圾袋裝好後，交給垃圾車處理，千萬別丟進回收桶。

還有一種比較特別的是陶瓷保溫瓶，它不能回收，而且也無法焚燒，請將它用報紙或袋子妥善包裝好，再交給回收車。如果沒有按規定丟棄，可能會依《廢棄物清理法》被罰款新台幣1200元至6000元。



更多鏡週刊報導

不是丟垃圾桶！他問「如何處理咖啡渣」 做錯最高罰6000元

舊手機不是垃圾 6巧思變身生活實用小家電

回收嬤捧4000萬現金買2房、賣麵婦擁3房 網嚇：隱形富豪超多！

不是丟垃圾桶！他問「如何處理咖啡渣」 做錯最高罰6000元

成都26歲女治療師「下班後回收場搬廢鐵」 斜槓收入賺比醫院多