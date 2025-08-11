南投兩大山鄉治安更換舵手　董育男、王凱文南下陞任分局長

▲新任仁愛警分局長董育男（右）走馬上任。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣警察局原仁愛分局長曾文勇、原信義分局長邱逸樵日前分別調任嘉義縣水上分局和屏東縣里港分局，遺缺各由桃園市警察局桃園分局保安民防組組長董育男、新北市警察局刑警大隊偵二隊隊長王凱文陞任，2人已同時於8日履新，成為南投兩大山鄉治安領航員。

仁愛警分局於8日上午舉行卸、新任分局長布達交接典禮，由縣警局長謝宗宏主持，並邀請仁愛鄉各級民意機關代表、重要機關首長、協勤民力幹部及所屬員警代表等參加觀禮；謝宗宏介紹，董育男係中央警大第69期法律學系畢業，歷任巡官、警務正、組長、股長等職務，學、經歷豐富，負責認真、工作表現優異，獲得各級長官的賞識及肯定，本次於桃園警分局職務任內獲警政署拔擢調陞。

仁愛鄉長江子信除恭喜董育男履新，也勉勵他讓轄區治安無縫接軌，並與各有關單位加強協調配合，持續推動警政及為民服務工作，使仁愛鄉的治安、交通能在既有的基礎上再創佳績，縣議員林庭秝致詞則表示，期盼董育男承續仁愛分局以往的優異表現，對於轄內治安維護工作全心投入；董育男表示，將領導該分局全體員警共同努力，營造安心社會，守護人民生命財產。

▲新任信義警分局長王凱文（右）。

信義警分局亦於同日稍後舉辦分局長交接布達典禮，謝宗宏到場主持，各界貴賓及地方士紳應邀出席觀禮；謝宗宏肯定卸任分局長邱逸樵任內，在維護地方治安、改善交通秩序及積極為民服務等優異的表現，同時也歡迎王凱文加入該縣警政團隊，並期許他持續打造南投祥和治安環境。

信義分局指出，王凱文為中央警大74期畢業、台北大學犯罪研究所碩士，警職歷練包括巡官、偵查員、偵查正、副隊長、隊長等職務，學經資歷完整豐富，以其學識經驗與敬業精神，領導全體員警在既有的良好基礎上共同努力，必能持續讓信義鄉成為安全宜居的幸福家園。