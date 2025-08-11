　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投兩大山鄉治安更換舵手　董育男、王凱文南下陞任分局長

▲新任仁愛警分局長董育男（右）走馬上任。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲新任仁愛警分局長董育男（右）走馬上任。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣警察局原仁愛分局長曾文勇、原信義分局長邱逸樵日前分別調任嘉義縣水上分局和屏東縣里港分局，遺缺各由桃園市警察局桃園分局保安民防組組長董育男、新北市警察局刑警大隊偵二隊隊長王凱文陞任，2人已同時於8日履新，成為南投兩大山鄉治安領航員。

仁愛警分局於8日上午舉行卸、新任分局長布達交接典禮，由縣警局長謝宗宏主持，並邀請仁愛鄉各級民意機關代表、重要機關首長、協勤民力幹部及所屬員警代表等參加觀禮；謝宗宏介紹，董育男係中央警大第69期法律學系畢業，歷任巡官、警務正、組長、股長等職務，學、經歷豐富，負責認真、工作表現優異，獲得各級長官的賞識及肯定，本次於桃園警分局職務任內獲警政署拔擢調陞。

仁愛鄉長江子信除恭喜董育男履新，也勉勵他讓轄區治安無縫接軌，並與各有關單位加強協調配合，持續推動警政及為民服務工作，使仁愛鄉的治安、交通能在既有的基礎上再創佳績，縣議員林庭秝致詞則表示，期盼董育男承續仁愛分局以往的優異表現，對於轄內治安維護工作全心投入；董育男表示，將領導該分局全體員警共同努力，營造安心社會，守護人民生命財產。

▲新任信義警分局長王凱文（右）。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲新任信義警分局長王凱文（右）。

信義警分局亦於同日稍後舉辦分局長交接布達典禮，謝宗宏到場主持，各界貴賓及地方士紳應邀出席觀禮；謝宗宏肯定卸任分局長邱逸樵任內，在維護地方治安、改善交通秩序及積極為民服務等優異的表現，同時也歡迎王凱文加入該縣警政團隊，並期許他持續打造南投祥和治安環境。

信義分局指出，王凱文為中央警大74期畢業、台北大學犯罪研究所碩士，警職歷練包括巡官、偵查員、偵查正、副隊長、隊長等職務，學經資歷完整豐富，以其學識經驗與敬業精神，領導全體員警在既有的良好基礎上共同努力，必能持續讓信義鄉成為安全宜居的幸福家園。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8歲陸童當「榜一大姐」！　家長崩潰：戶頭剩50塊錢
快訊／沈玉琳再發聲！ 　曝轉院內幕
韓國知名飯店春光外洩！女客「裸體泡桑拿」全看光
楊柳來勢洶洶！粉專曝「各國最新預測路徑」
快訊／TPBL選秀狀元出爐　攻城獅挑中劉丞勳
重訊待宣布　上曜8月12日起暫停交易
楊柳要來了！一票南部人怕爆哀號：才剛看到太陽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

楊柳颱風逼近！　黃偉哲緊急召開防颱會議籲市民提早防範

南投兩大山鄉治安更換舵手　董育男、王凱文南下陞任分局長

楊柳逼近！北部沿海風浪增強　海巡署籲勿近海觀浪戲水

屏東婦臨櫃匯10萬「裝修住處」有詭　行員報警阻詐

屏東執行分署跨海執行不手軟 小琉球男繳納上百萬元欠款

34億打造新廳舍！台南高分院動土　預計2028年完工成百年司法地標

共同促進原民文化傳承　桃竹竹苗攜手推族語線上課程

打造台東成為南島文化原鄉　文化處出版世遺繪本

南投縣政府衛生局LOGO創意設計競賽7人入圍　線上票選進行至8／16

嘉義縣文化底蘊展現！　粧佛、青花瓷彩繪、糊紙登錄無形資產

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

楊柳颱風逼近！　黃偉哲緊急召開防颱會議籲市民提早防範

南投兩大山鄉治安更換舵手　董育男、王凱文南下陞任分局長

楊柳逼近！北部沿海風浪增強　海巡署籲勿近海觀浪戲水

屏東婦臨櫃匯10萬「裝修住處」有詭　行員報警阻詐

屏東執行分署跨海執行不手軟 小琉球男繳納上百萬元欠款

34億打造新廳舍！台南高分院動土　預計2028年完工成百年司法地標

共同促進原民文化傳承　桃竹竹苗攜手推族語線上課程

打造台東成為南島文化原鄉　文化處出版世遺繪本

南投縣政府衛生局LOGO創意設計競賽7人入圍　線上票選進行至8／16

嘉義縣文化底蘊展現！　粧佛、青花瓷彩繪、糊紙登錄無形資產

張競／3104艦進塢得切除艦艏　南海軍艦互撞是觀察戰損修護的時機

「正妹女大生」閃電進軍拍AV！　達人讚：笑容100分

BMW「新年式1系列」官網上架！售價不變、高階車型配備升級

楊柳颱風逼近！　黃偉哲緊急召開防颱會議籲市民提早防範

快訊／沈玉琳突發聲揭病況「高強度化療中」！ 　三總轉院台大內幕曝

密集恐懼慎入！上萬燕子停滿旗山老街電線　居民：沒看過那麼多

清心福全聯名變種吉娃娃推新周邊　有萌梗黑T、 行李箱貼

幕後／無視盧秀燕「考慮不選黨魁」消息　朱立倫內部會議堅持交棒

台中海洋館8/21試營運！2公共藝術品先看　鄰近景點一次收

影／解放軍船太多竟拿「盾艦」撞小艇？　中國「兩艦互撞」黃岩島海域

【寵上天】家裡小貓幫土地公梳毛 阿公阿嬤的反應太意外了

地方熱門新聞

「島語」8/22插旗高雄漢神　1方法免預約

豪雨過後落實防疫三步驟

台南安南台江大道逆向車禍！轎車貨車對撞翻覆3人輕傷送醫

池上警宣講反詐與交安　帥警「公主抱」成焦點

北海岸公車路網大升級　3快線拚無縫接駁

台南安定自小客車撞派出所圍牆駕駛無酒駕未受傷

台南5所新建公共化幼兒園聯合揭牌打造不輸國際的教學環境

台南青少年四格漫畫賽172件參賽　優勝作品挺進全國

34億打造新廳舍！台南高分院動土預計2028年完工

低音砲求偶整夜擾民　亞洲錦蛙入侵南投

台南安平道壇祈安法會登場宗教文化凝聚善念

台東縣農產公司總經理　劉錦源13日接任

跨海執行不手軟 小琉球男繳納上百萬元欠款

豪雨催生山苦瓜霸佔中央圓環台南水道博物館雨後生態驚喜現身

更多熱門

相關新聞

屏東警局高層大換血　全力打擊犯罪

屏東警局高層大換血　全力打擊犯罪

屏東縣政府警察局於今(8日)上午10時舉行卸新任分局長聯合交接典禮，由黃副縣長國榮主持，局長甘炎民擔任監交人，多位民意代表與地方仕紳出席，場面簡單隆重。

114學年啟程！新北新卸任校長交接

114學年啟程！新北新卸任校長交接

台南市警察局16名高階警官調整8月1日舉行聯合交接典禮

台南市警察局16名高階警官調整8月1日舉行聯合交接典禮

台電台東區營業處長交接　趙淑芬承諾提升服務

台電台東區營業處長交接　趙淑芬承諾提升服務

台南市114學年度校長交接黃偉哲勉勵堅守初心共築優質教育

台南市114學年度校長交接黃偉哲勉勵堅守初心共築優質教育

關鍵字：

南投縣警局仁愛分局信義分局分局長交接

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳直撲台灣！粉專點名這些地區「12小時強風大雨」

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝

更多

最夯影音

更多

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面