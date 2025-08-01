台南市警察局16名高階警官調整　8月1日舉行聯合交接典禮

▲台南市警局8月1日舉行高階警職聯合交接典禮，由市長黃偉哲親自主持。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應治安戰略與人力調整需求，台南市警察局於1日舉行16名高階警職人員調整聯合交接典禮，由市長黃偉哲親自主持，現場多位市議員與司法、民間單位代表觀禮，場面莊嚴隆重，黃偉哲市長特別勉勵新任主管：「立即就戰鬥位置，強化打詐、反毒、掃黑與防災維穩能量。」

本次人事調整涵蓋警政監、分局長與大隊長等要職，其中永康分局長顏勤峰陞任台北市警局警政監，新營分局長蘇政敏與嘉義市副局長餘鴻恩則雙雙升任台南市警局警政監；白河分局長施宇峰轉任桃園市龍潭分局長，另有多位分局長與內部主管職異動調整，顯示中央對南市警力配置與治安佈局的高度重視。

人事異動包括：一、警政監洪振順，調任高雄市政府警察局警政監。二、永康分局長顏勤峰，調陞台北市政府警察局警政監。三、白河分局長施宇峰，調任桃園市政府警察局龍潭分局長。四、警政監楊慶裕，調任嘉義市政府警察局副局長。五、新營分局長蘇政敏，調陞市警局警政監。六、嘉義市警局副局長餘鴻恩，調陞台南市警局警政監。七、第五分局長洪宏榮，調任永康分局長。八、第三分局長張沛銘，調任第五分局長。九、防治科長陳盈菖，調任第三分局長。十、善化分局長陳俊凱，調任新營分局長。十一、玉井分局長劉柏陞，調任善化分局長。十二、交通警察大隊長洪國哲，調任麻豆分局長。十三、刑事局公關室主任陳志埕，調任白河分局長。十四、保全組科長蘇保安，調任玉井分局長。十五、保全警察大隊長黃宗仁，調任交通警察大隊長。十六、行政科長賴銘助，調任保全警察大隊長。

黃偉哲市長於典禮中指出，當前治安工作面臨複雜挑戰，尤其毒品、槍枝、賭博與詐騙行為層出不窮，要求新任各分局與大隊長「上任即應戰」，務必提升見警率與維安效率，讓市民感受安全；他也感謝警界同仁近期投入風災救援與復原，展現「視民如親」的行動精神，並強調將持續打造安全宜居的幸福台南。