南投縣身心障佔總人口10%　縣府擴增第二協作據點助精障者自立

▲南投縣政府於竹山鎮新設第二家精神障礙者協作模式服務據點。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣統計全縣身心障礙者佔總人口數10.2%，縣政府為讓精神障礙者社會安全服務網更加完善，於8月擴增南投縣精神障礙者協作模式服務，於竹山鎮設立該縣第二家協作據點「竹夢會所」，提升協作模式服務的涵蓋率與可及性，強化會員的自立能力。

縣府社會及勞動局指出，全縣截至今年6月止身心障礙者人口數計3萬3203人，其中精神障礙者人口數計3399人；各區域分布情形其中以埔里鎮682人為最高，其次依序為南投市(663人)、草屯鎮(582人)、竹山鎮(318人)、名間鄉(263人)等，障礙等級則以中度2013人最高。

社會及勞動局表示，「竹夢會所」地點位於竹山市區，鄰近台西客運及市場，交通便利、資源豐沛，與周邊心理衛生中心、身心障礙者服務中心、脆弱家庭服務中心、竹山社區復健中心形成完整的服務網絡，服務主軸著重於同儕支持及夥伴關係，目標建構以精神障礙者為中心的社區支持系統，使精神障礙者學習與人互動、同理、互助合作等能力，進而發揮潛能、接納自我，重新適應社區生活並建立支持網絡，穩定精神障礙者家庭生活品質，並以身心障礙者權利公約(簡稱CRPD)的精神推動各項福利服務，持續積極開拓相關福利服務資源，照顧更多身心障礙朋友。

縣府社勞局長林志忠表示，期待透過擴增據點、各個網絡單位連結更多元豐富的支持系統，讓在地資源網絡更加認識精神障礙者協作模式的服務目標，也讓精神障礙者除醫療體系的照顧服務，擁有其他更為多元的服務選擇；會所持續秉持「會所相信會員」原則，相信精神障礙者的潛能、不因精神疾病剝奪被信任和為自己做決定的權利，營運分為行政組與餐飲組，透過工作日的分工、日常生活中的事務，讓會員學習如何為自己的人生做決定。