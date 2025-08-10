　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南音樂會館「極樂越南」毒趴　警攻堅逮捕107男女塞爆分局

▲▼台版「極樂越南」毒趴！音樂會館作掩護 南警攻堅逮高達107名越籍男女 塞爆分局禮堂。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南音樂會館「極樂越南」毒趴，警攻堅逮107名越籍男女塞爆分局。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、趙蔡州／台南報導

台南市警方10日凌晨針對北區一間音樂會館進行突襲掃蕩行動，在現場抓獲高達107名越南籍男女移工，同時查扣大量毒品，包含毒品咖啡包、K他命及K菸等。警方指出，這間會館被主嫌改裝成舞池與多間包廂，專供越南移工進行毒品轟趴，且為了躲避查緝，門禁管控相當嚴格，平時也不對外開放。

台南市第五警分局今年6月中旬接獲線報，發現有本國籍男子以音樂會館名義，實則經營「極樂越南」毒趴，並將場地設計為移工專屬消費空間。警方經過長時間監控，掌握毒品交易及聚會頻繁，遂會同移民署臺南專勤隊、高雄市刑大等單位，組成跨機關專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮。

▲▼台版「極樂越南」毒趴！音樂會館作掩護 南警攻堅逮高達107名越籍男女 塞爆分局禮堂。（圖／記者林東良翻攝）

▲警方在現場逮捕107人，並查扣大量毒品。（圖／記者林東良翻攝）

警方10日凌晨0時持拘票及搜索票，聯合台南市保大特勤人員強勢攻堅，現場除拘捕台灣籍周姓主嫌外，也查獲段姓越南籍毒品現行犯1人，總計帶回涉案人員共107人，包含越南籍失聯移工11人。

警方也在現場舞池、櫃檯與包廂等處查獲223包毒品咖啡包（重約900.7公克）、85包K他命（約36.19公克）、8支K菸，還有監視器主機、鏡頭及新台幣38萬500元贓款等。

警方訊後依違反《毒品危害防制條例》罪嫌將周男、段男移送法辦，11名逃逸移工送移民署專勤隊，其他涉案人員雖未逮捕，但已全數進行驗尿檢驗，詳細情況待進一步調查釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「極樂毒趴」107男女全被逮　塞爆台南警分局
五月天石頭震撼告白「請大家原諒我」　阿信發聲了
2NE1復活「朴春8首歌沒缺席！」　CL一舉動超催淚
快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！　最新颱風動態出爐
中信啦啦隊女神啾啾脫了！　「解放比基尼」超兇上圍全看光
快訊／台中死亡車禍！女行人重傷亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

17歲女車禍亡！運將「用氣喘藥」驗出酒精反應　醫師解答了

壽險業務員「影印假保單」騙錢！他9年遭詐235萬保費　法院判決曝

台南普濟殿王巡醮爆衝突　疑「插番」轎班肢體推擠南警介入隔離

快訊／台中晚間死亡車禍！女行人遭撞重傷搶救無效亡

台南音樂會館「極樂越南」毒趴　警攻堅逮捕107男女塞爆分局

北車公車站驚見家暴！男雨傘狂毆、當街拖妻　熱心民眾全圍上來

大鬧超商砸酒瓶「噴店員啤酒」！美容業女奧客到案了：會道歉

內湖母女好市多前擦撞貨車！倒地重創「8歲女童腦死」...媽脫險

彰化爛醉正妹自撞民宅！「拒捕襲警」倒地耍賴：我是女生耶

男闖北市拉麵名店　拍桌鬧事還嗆警「白痴」！下場曝

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

17歲女車禍亡！運將「用氣喘藥」驗出酒精反應　醫師解答了

壽險業務員「影印假保單」騙錢！他9年遭詐235萬保費　法院判決曝

台南普濟殿王巡醮爆衝突　疑「插番」轎班肢體推擠南警介入隔離

快訊／台中晚間死亡車禍！女行人遭撞重傷搶救無效亡

台南音樂會館「極樂越南」毒趴　警攻堅逮捕107男女塞爆分局

北車公車站驚見家暴！男雨傘狂毆、當街拖妻　熱心民眾全圍上來

大鬧超商砸酒瓶「噴店員啤酒」！美容業女奧客到案了：會道歉

內湖母女好市多前擦撞貨車！倒地重創「8歲女童腦死」...媽脫險

彰化爛醉正妹自撞民宅！「拒捕襲警」倒地耍賴：我是女生耶

男闖北市拉麵名店　拍桌鬧事還嗆警「白痴」！下場曝

Honda再次調整策略「電動車並非唯一解答」！預算減3成撤下銷量目標

17歲女車禍亡！運將「用氣喘藥」驗出酒精反應　醫師解答了

壽險業務員「影印假保單」騙錢！他9年遭詐235萬保費　法院判決曝

中華男籃士氣不受慘輸40分影響　教頭圖齊曝附加賽搶勝關鍵

台積電11日召開董事會　報告2奈米洩密案但不會有決議

保時捷超狂高階駕訓班「讓你開911 GT3 RS上課」！上完能獲賽車駕照

看似冷酷其實內心超柔軟！「嘴硬心軟」星座排行Top 5 一次看

直擊／2NE1罕見提到F4合體！　Dara跨海關注：跟我們一樣⋯

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！　最新颱風動態出爐

直擊／2NE1復活「朴春8首歌沒缺席！」　CL這幕給歌迷唱超催淚

【轉腳神操作】弟邊打電動邊用腳轉枕頭…媽整個傻眼XD

社會熱門新聞

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭

即／澎湖汽機車相撞！5月大嬰不治

撂人衝民宿亮刀逼大學生下跪　潛水店老闆道歉了

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

妻認了「我們發生關係」　夫求償80萬

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

討債男女亂喊岳東華還錢　遭送辦

女警含冤自戕亡　父母悲憤求償3元吞敗

女友就坐副駕　色男換到後座「照顧」她閨蜜！卻傳出叫喊聲

即／高雄鼓山區大樓驚傳墜樓　17歲少年不治

更多熱門

相關新聞

移民署擅入台大校園抓人　學生會譴責非法盤查

移民署擅入台大校園抓人　學生會譴責非法盤查

台灣大學昨（7日）驚傳移民署人員未經校方同意，擅自進入校園進行查緝行動。台大學生會今提出強烈抗議，譴責移民署在未通報校方與未穿著制服下，非法進入台大校園執法，並發表三項訴求，要求移民署立即公開本次行動完整過程，說明被帶離人員與現況，檢討進入教育機構執法之適法性與程序正當性，並與教育部共同制定「校園執法準則」，確保校方知情、學生權益不受侵犯。

不爽被爆料有小三！移工放火虐殺同鄉

不爽被爆料有小三！移工放火虐殺同鄉

移工詭掛「20F高電線亡」！特搜隊搬屍畫面曝

移工詭掛「20F高電線亡」！特搜隊搬屍畫面曝

彰化轎車前輪卡農田　5移工抬車脫困

彰化轎車前輪卡農田　5移工抬車脫困

日語名師遇害亡！他搶劫「猛砍母女」血狂噴

日語名師遇害亡！他搶劫「猛砍母女」血狂噴

關鍵字：

移工越南

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面