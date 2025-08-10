台南音樂會館「極樂越南」毒趴　警攻堅逮捕107男女塞爆分局

▲台南音樂會館「極樂越南」毒趴，警攻堅逮107名越籍男女塞爆分局。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、趙蔡州／台南報導

台南市警方10日凌晨針對北區一間音樂會館進行突襲掃蕩行動，在現場抓獲高達107名越南籍男女移工，同時查扣大量毒品，包含毒品咖啡包、K他命及K菸等。警方指出，這間會館被主嫌改裝成舞池與多間包廂，專供越南移工進行毒品轟趴，且為了躲避查緝，門禁管控相當嚴格，平時也不對外開放。

台南市第五警分局今年6月中旬接獲線報，發現有本國籍男子以音樂會館名義，實則經營「極樂越南」毒趴，並將場地設計為移工專屬消費空間。警方經過長時間監控，掌握毒品交易及聚會頻繁，遂會同移民署臺南專勤隊、高雄市刑大等單位，組成跨機關專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮。

▲警方在現場逮捕107人，並查扣大量毒品。（圖／記者林東良翻攝）

警方10日凌晨0時持拘票及搜索票，聯合台南市保大特勤人員強勢攻堅，現場除拘捕台灣籍周姓主嫌外，也查獲段姓越南籍毒品現行犯1人，總計帶回涉案人員共107人，包含越南籍失聯移工11人。

警方也在現場舞池、櫃檯與包廂等處查獲223包毒品咖啡包（重約900.7公克）、85包K他命（約36.19公克）、8支K菸，還有監視器主機、鏡頭及新台幣38萬500元贓款等。

警方訊後依違反《毒品危害防制條例》罪嫌將周男、段男移送法辦，11名逃逸移工送移民署專勤隊，其他涉案人員雖未逮捕，但已全數進行驗尿檢驗，詳細情況待進一步調查釐清。