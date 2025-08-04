彰化暴雨釀淹沒農田！轎車前輪陷入　5移工抬車神救援

記者唐詠絮／彰化報導

今天清晨一場暴雨，讓彰化伸港鄉出現既驚險又溫馨的場面！一名駕駛因大雨視線不清，竟把滿水位的農田誤認為道路，右前輪直接陷進水田，造成左後輪懸空，整輛車卡住動彈不得。就在車主焦急等待拖吊車時，路過的議員賴清美與5名越南移工立即伸出援手，成功幫車輛脫困，讓人直呼「台灣最美的風景真的是人！」

▲彰化伸港鄉暴雨轎車卡農田，移工捲褲管下田協助脫困。（圖／賴清美提供）

賴清美說，今天清晨彰化伸港鄉下起暴雨，鄉道農田滿水位溢出道路，一名駕駛右前輪直接衝進水田，整輛車當場卡住，車主只能無奈等待拖吊車救援。

▲彰化伸港鄉暴雨轎車卡農田。（圖／賴清美提供）

當時正開車經過的彰化縣議員賴清美發現前方車輛動彈不得，「農田水滿到跟路一樣高，真的很容易看錯！」由於事故車輛佔據道路，她立刻下車協助指揮交通，引導其他用路人改道。

就在等待拖吊車的過程中，附近工廠的老闆發現轎車被卡住，馬上叫來廠內5名越南移工幫忙。移工們二話不說，立刻捲起褲管衝進水田，眾人合力將車輛的右前輪抬回路面，成功讓車子脫困。

賴清美感動的說「他們完全沒有猶豫，直接踩進水裡幫忙，衣服褲子都濕透了！」車主當場不斷道謝，而工廠老闆見狀，也暖心讓移工先回宿舍換乾淨衣服再上班，讓這場意外意外成為一場溫馨故事。