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日語名師遇害亡！24歲外籍男搶劫「猛砍頸部」噴血　老母奔逃求救

▲▼日本佐賀縣伊萬里市發生搶劫殺人事件，警方前往宿舍逮捕身穿白衣的越南籍男性兇嫌譚維康。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本佐賀縣伊萬里市發生搶劫殺人事件，警方前往宿舍逮捕身穿米白衣的越南籍男性兇嫌譚維康。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本佐賀縣驚傳一起母女遭到搶劫砍殺的命案！40歲的椋本舞子擔任日語老師，平常在中國某大學任教，趁暑假期間返家休息，豈料卻遭遇搶劫，在母親打開玄關門後，遭到一名不認識的越南籍男性持刀猛砍頸部，最後失血過多慘死，警方在辦案時還在路上發現沾滿血液的手套。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，日本佐賀縣伊萬里市東山代町長濱地區，於本月26日傍晚發生駭人聽聞的搶劫砍殺案，年僅24歲的越南籍男性譚維康（Dam Duy Khang，音譯）持刀前往距離宿舍數十公尺的民宅，並按下門口前的對講機，椋本舞子70多歲的老母親在門鈴響後，首先前往開門，豈料越南籍男性便闖進民宅內，開始威脅對方給錢。

越南籍男子譚維康在大門口用不流利的日語大喊「錢」、「讓我看你的錢包」，椋本舞子拿出一張1萬日圓紙鈔後，譚維康緊急將紙鈔搶走，之後又威脅對方給出一張1000日圓。然而，在成功搶奪錢財後，譚維康仍不滿足，先後持刀砍向椋本舞子、椋本的母親，造成兩人頸部重傷、鮮血狂噴，而椋本舞子更是當場慘死。

椋本的母親從住家另外一道出口逃離，用手壓著不斷噴血的頸部，逃往鄰居家求救。81歲的女鄰居趕緊協助撥打110報案，另一名女性友人則是曾在醫院工作，因此負責拿出繃帶止血。

椋本的母親心痛表示，「歐巴桑，我沒辦法保護好我的女兒。舞子已經不行了，她已經死了」，她不斷呢喃著，「如果我能夠代替她死掉就好......。」

警方抵達案發現場後，發現住宅內有遭人翻箱倒櫃的痕跡，現場可謂是凌亂不堪。椋本的母親緊急送醫接受治療，幸好生命沒有大礙。她接受警方調查時表示，她和女兒根本就不認識持刀搶劫砍殺的越南男子。

▼椋本舞子在中國江西省景德鎮陶瓷大學擔任日語教師，教學態度認真，深受學生喜愛。（圖／翻攝自網易）

▲▼椋本舞子在中國江西省景德鎮陶瓷大學擔任日語教師，教學態度認真，深受學生喜愛。（圖／翻攝自網易）▲▼椋本舞子曾於去年12月接受陸媒專訪。（圖／翻攝自網易）

▲椋本舞子曾於去年12月接受陸媒專訪。（圖／翻攝自網易）

警方在調閱對講機畫面後，發現男子行跡可疑，於是前往越南籍男子所在的宿舍，要求男子接受偵訊，最後在7個小時後成功逮捕。警方則在宿舍裡發現一把長13.5公分、沾滿血跡的利刃。譚維康被逮後僅向警方表示，「我什麼也不想說」，態度相當囂張。

報導指出，名為譚維康的越南籍男子，其實是赴日本研修技術的技能實習生，在佐賀縣當地一間食品加工廠工作。工廠業者透露，譚維康平時工作態度認真，並未造成任何麻煩，對於這起案件感到相當驚訝。

至於慘遭殺害的椋本舞子，其實是對岸相當知名的日語教師，深受學生愛戴，2007年從日本佐賀大學畢業後，持有日本語教育能力證書，在大學修習的第二外語為中文，2019年在中國大陸受聘為景德鎮陶瓷大學文化傳播學院日語教師，而去年12月更接受《新華網》專題採訪，自從遇害的消息傳出後，許多學生在網路發文悼念。

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