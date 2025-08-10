　
社會 社會焦點 保障人權

17歲少女返家遇死劫！賓士男無照　計程車運將酒測超標原因曝光

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市中和區環河西路今(10日)凌晨1時許傳出一起死亡車禍，17歲的朱姓少女當時搭上多元計程車準備返家，未料55歲的吳姓運將卻在路口違規左轉，慘遭55歲的莊男駕駛賓士車攔腰撞上，導致少女噴飛、當場死亡。警方調查，吳姓運將初步檢測測出酒精反應，測值達0.19mg/L；而莊男則是無照駕駛，警方訊後將2人分別依公共危險、過失致死罪移送偵辦。

▲▼中和少女搭計程車被無照賓士撞死 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲多元計程車吳姓運將疑似違規左轉，遭直行的賓士車攔腰撞上。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，朱姓少女9日晚間與好友在頂溪捷運站旁飛鏢店玩飛鏢，10日凌晨1時許眾人散會，朱姓少女叫來多元計程車準備返回永和住家，未料運將吳男沿著環河西路左轉光環路時，疑未依號誌燈違規左轉，遭直行的莊姓男子駕駛賓士車攔腰撞上，多元計程車翻了好幾圈，而車內乘客朱女甩出車外重摔墜地，當場死亡。

警方獲報到場，初步檢視吳姓運將頭、手擦傷，送雙和醫院，經酒測發現測值達0.19mg/L；但吳男自稱因氣喘有使用支氣管擴張劑，可能因此測出酒精，隨後抽血酒精濃度為小於10mg/dl（即無酒精反應），因此警方先依規定開立違規左轉罰單。而另名賓士車駕駛莊男則未持有合格駕照，車禍後僅受到輕傷，警方也依規定開立無照罰單，後續兩人分別依公共危險、過失致死罪移送偵辦。

朱姓少女父親得知噩耗後飛奔趕到事故現場，見到愛女成為冰冷遺體，當場情緒潰堤痛哭，一度癱坐在地，難以接受。詳細肇事原因還有待警方進一步調查釐清。

▼朱女父親(黑衣)趕到現場後見到愛女遺體，忍不住癱地痛哭。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼中和少女搭計程車被無照賓士撞死 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼中和少女搭計程車被無照賓士撞死 。（圖／記者陳以昇翻攝）

08/09 全台詐欺最新數據

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

新北市中和區環河西路，10日凌晨1時許，發生一起死亡車禍。17歲朱姓少女在頂溪捷運站搭上多元計程車要返家，沒想到，55歲吳姓司機疑違規左轉，遭無照的55歲莊姓男子駕駛的直行賓士車攔腰撞上，造成多元計程車上的少女從車內噴飛重摔墜地，當場死亡，司機經酒測0.19mg/L，自稱使用氣喘藥才會有酒精反應，少女父親得知到場，見到女兒遺體後痛哭癱坐在地，警訊後將2名駕駛分別依公共危險罪及過失致死罪移送偵辦。

