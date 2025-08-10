　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台人近7日「被騙走17億」　詐騙手法前3名曝光

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲最新一周的財損金額超過17億元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，上周（8月3日至8月9日）的詐騙案件受理數達3511件，財產損失金額超過17億元。《ETtoday新聞雲》根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，其中，受理案件最多的詐騙手法，是「網路購物詐騙」，財損金額達4914.9萬元。

日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元）
8月3日 374件 1億9327萬7000元
8月4日 496件 2億1327萬2000元
8月5日 539件 3億2009萬9000元
8月6日 584件 3億3089萬2000元
8月7日 539件 2億6266萬2000元
8月8日 540件 2億1931萬4000元
8月9日 439件 2億0611萬1000元
合計 3511件 17億4562萬7000元

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」，全台7月詐騙財損達85億4100.4萬元，財損金額增加最多的縣市為桃園市，較6月增加1億6981.9萬元；至於受理件數，7月共有1萬6423件，受理數增加最多的縣市是新北市，較6月增加294件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據統計，最新一周（2025年8月3日至2025年8月9日）的財產損失金額共達17億4562.7萬元，詐騙案件受理數則有3511件。從表格也可見，在這7天中，財產損失金額最高、詐騙案件受理件數最高的日期都是8月6日，財損金額達3億3089.2萬元，當日受理數為584件。

受理數排名 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元）
網路購物詐騙 689件 4914萬9000元
假投資詐騙 519件 7億7755萬2000元
假交友（投資詐財）詐騙 294件 13億2332萬2000元

在詐騙手法方面，若以案件受理數來排列，最新一周的前3名依序是網路購物詐騙、假投資詐騙、假交友（投資詐財）詐騙。網路購物詐騙有689件，財產損失金額4914.9萬元；假投資詐騙有519件，財產損失金額7億7755.2萬元；至於假交友（投資詐財）詐騙有294件，財產損失金額13億2332.2萬元。

針對第一名的網路購物詐騙，165打詐儀錶板列出4點防詐小撇步，請民眾特別注意：

1、網路交易，請透過第三方平台，才有保障。

2、在臉書上的買賣訊息，絕不可信。

3、不要任意匯款到陌生人的帳號。

4、網路購物有疑慮，務必撥打165諮詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／14:03規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／14:03發生有感地震
快訊／「兒子抱中間」車禍！　5月大嬰死亡
撂人衝民宿亮刀逼大學生下跪　小琉球潛水店老闆道歉了
買到LV臭臭包！「飄出腐爛海鮮味」購物專家崩潰申訴　結局逆轉
快訊／中華女子拔河隊世運會摘金！史無前例「6連霸」稱霸世界
哪家手搖店珍珠是「天花板級別？」　網點名
快訊／關島外海規模6.1地震　深度10公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／14:03花蓮發生有感地震

台人近7日「被騙走17億」　詐騙手法前3名曝光

保溫瓶「垃圾還回收？」環保局曝正解　丟錯恐噴6000元

高雄丹丹漢堡這分店掰了！營業至8/31　在地人哀號：晴天霹靂

贏過中國！2025全球算命師大賽「台灣奪金牌」　簡少年PO文大讚

妻突倒地亡！失智教授呆問「她是誰」　見「臨終筆記」淚崩了

上班族七夕約會最愛浪漫晚餐　「大稻埕煙火」成景點首選

第二個墾丁！飛1地旅遊「街上80%台灣人」　一票點頭：遇到老同學

快訊／7縣市高溫警示　上看36度

國中生回家驚見陌生女詭坐客廳...下秒急逃跑！網疑不單純：問爸爸

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

【準備休息狗狗玩具被沒收】聰明媽拿夾子撿免彎腰！

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

快訊／14:03花蓮發生有感地震

台人近7日「被騙走17億」　詐騙手法前3名曝光

保溫瓶「垃圾還回收？」環保局曝正解　丟錯恐噴6000元

高雄丹丹漢堡這分店掰了！營業至8/31　在地人哀號：晴天霹靂

贏過中國！2025全球算命師大賽「台灣奪金牌」　簡少年PO文大讚

妻突倒地亡！失智教授呆問「她是誰」　見「臨終筆記」淚崩了

上班族七夕約會最愛浪漫晚餐　「大稻埕煙火」成景點首選

第二個墾丁！飛1地旅遊「街上80%台灣人」　一票點頭：遇到老同學

快訊／7縣市高溫警示　上看36度

國中生回家驚見陌生女詭坐客廳...下秒急逃跑！網疑不單純：問爸爸

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

快訊／14:03花蓮發生有感地震

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

《全明星》男星宣布離開台灣！　攜愛妻從零開始「思考2天果斷衝了」

華語女歌手第一人！　劉若英耗資6000萬新疆開唱：非常緊張

C羅日賺兩千萬登最賺球員寶座　女友狂敗精品擺整間

三振巨人首輪大物！響尾蛇黃仲翔5局8K2連勝　洋基林台加高A首打點

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

快訊／澎湖男騎機車載妻「兒子抱中間」車禍！5月大兒死亡

羅明才接立院副院長？藍批造謠　他諷老柯助理：或將吳思瑤接總召

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

生活熱門新聞

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

襪子也有毒！醫師示警「這4款別買」

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

雞腿咬起來怪怪！他見驚悚一幕帶妻掛急診

遊北海道「這樣吃哈密瓜」被罵！彎彎道歉了

楊柳路徑再度南修！恐直撲北台

YTR情侶檔「找蔬食」結婚了！相愛10年嫁給初戀

楊柳侵襲率增至62%　防2天強風豪雨

小鋼炮楊柳登陸機率大增　可能發海陸警報

更多熱門

相關新聞

詐騙26人300多萬！他被關出來「高調拍抖音」

詐騙26人300多萬！他被關出來「高調拍抖音」

一名網友日前轉貼一段抖音影片，傻眼直嘆「難怪現在台灣這麼多人搞詐騙，騙了幾百萬還這麼驕傲。」只見影片中的黑衣男因詐騙36人共300萬被關，關出來後卻高調拍片分享詐騙經驗，讓許多網友也不禁搖頭，「好生氣，碰到詐騙都忍不住勸世一番再封鎖」、「超級不ok，這些做偏的可不可以不要出來拍片？」

巨乳應召妹「開箱變貧乳」！慘遭照騙

巨乳應召妹「開箱變貧乳」！慘遭照騙

渣男騙正妹　扮竹聯幫：不買點數就殺全家

渣男騙正妹　扮竹聯幫：不買點數就殺全家

險賠千萬房產！ 警+地政聯手識破阻詐

險賠千萬房產！ 警+地政聯手識破阻詐

車手騙237萬只賠6千　還嫌量刑太重

車手騙237萬只賠6千　還嫌量刑太重

關鍵字：

詐騙165打詐儀錶板網路購物詐騙

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面