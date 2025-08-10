台人近7日「被騙走17億」　詐騙手法前3名曝光

▲最新一周的財損金額超過17億元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，上周（8月3日至8月9日）的詐騙案件受理數達3511件，財產損失金額超過17億元。《ETtoday新聞雲》根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，其中，受理案件最多的詐騙手法，是「網路購物詐騙」，財損金額達4914.9萬元。

日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 8月3日 374件 1億9327萬7000元 8月4日 496件 2億1327萬2000元 8月5日 539件 3億2009萬9000元 8月6日 584件 3億3089萬2000元 8月7日 539件 2億6266萬2000元 8月8日 540件 2億1931萬4000元 8月9日 439件 2億0611萬1000元 合計 3511件 17億4562萬7000元

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」，全台7月詐騙財損達85億4100.4萬元，財損金額增加最多的縣市為桃園市，較6月增加1億6981.9萬元；至於受理件數，7月共有1萬6423件，受理數增加最多的縣市是新北市，較6月增加294件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據統計，最新一周（2025年8月3日至2025年8月9日）的財產損失金額共達17億4562.7萬元，詐騙案件受理數則有3511件。從表格也可見，在這7天中，財產損失金額最高、詐騙案件受理件數最高的日期都是8月6日，財損金額達3億3089.2萬元，當日受理數為584件。

受理數排名 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 網路購物詐騙 689件 4914萬9000元 假投資詐騙 519件 7億7755萬2000元 假交友（投資詐財）詐騙 294件 13億2332萬2000元

在詐騙手法方面，若以案件受理數來排列，最新一周的前3名依序是網路購物詐騙、假投資詐騙、假交友（投資詐財）詐騙。網路購物詐騙有689件，財產損失金額4914.9萬元；假投資詐騙有519件，財產損失金額7億7755.2萬元；至於假交友（投資詐財）詐騙有294件，財產損失金額13億2332.2萬元。

針對第一名的網路購物詐騙，165打詐儀錶板列出4點防詐小撇步，請民眾特別注意：

1、網路交易，請透過第三方平台，才有保障。

2、在臉書上的買賣訊息，絕不可信。

3、不要任意匯款到陌生人的帳號。

4、網路購物有疑慮，務必撥打165諮詢。