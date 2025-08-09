詐騙26人300多萬！他被關出來「高調拍抖音」：出來可以繼續花

▲詐騙36人共300萬關出來的黑衣男高調拍抖音。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友日前轉貼一段抖音影片，傻眼直嘆「難怪現在台灣這麼多人搞詐騙，騙了幾百萬還這麼驕傲。」只見影片中的黑衣男因詐騙26人、共300多萬被關，關出來後卻高調拍片分享詐騙經驗，讓許多網友也不禁搖頭，「好生氣，碰到詐騙都忍不住勸世一番再封鎖」、「超級不ok，這些做偏的可不可以不要出來拍片？」

影片中可見，該名黑衣男為受刑人，一開始就曬出司法部判決書，他總共騙到26名被害人，片中嘻嘻哈哈地解釋判決書上損害程度300萬、強制扣款為何只扣7千多塊等狀況。他還自曝，該賠受害者的錢都賠了，但他本來沒想要賠，是因為老師跟他說，不和解的話，報假釋就是沒那麼好過，通常到要關到9成，「反正錢關出來，都可以繼續花。」

看到影片後，許多網友感到憤怒，質疑這些人不僅不知悔改，還敢公然展示自己的囂張，「所以這影片是拍來告訴大家，詐騙不是罪、趕緊花完尚大尾？」「到底在囂張幾點的我不懂，更不懂法官的比例原則在哪裡，騙人300萬分期還個7000這樣算可教化？」「理所當然的說扣這麼少喔？因為花完了啊！還敢拍成影片，心態到底是什麼？」