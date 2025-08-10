保時捷業務「逆向超車」被停職了！公司聲明稿曝光

▲駕駛保時捷的業務「逆向超車」。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

記者曾筠淇／綜合報導

桃園保時捷中心一名業務日前在北宜公路逆向超車，差點撞到對向車道的駕駛A男，後來A男直接到保時捷公司理論，該業務卻反問「有撞到嗎？」救回辦公室。針對此事，桃園保時捷中心發布聲明稿表示，該業務於非上班時間駕駛私人車輛並違規，雖此為個人行為，但影響了社會對品牌的觀感，因此「對該員工予以停職處分」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前上傳一段影片，是紅車駕駛A男在北宜過彎時，對向的保時捷因想超車前方貨車，直接開到紅車的車道並加速。保時捷先逆向、後鬼切，差點撞上紅車及大貨車。

事後紅車車主A男到桃園保時捷中心找該車主，質疑「差點撞到我，你知道嗎？」結果駕駛保時捷的業務就回說，「所以呢？有撞到嗎？」接著就回辦公室。事後，業務的親友將A男嗆聲的影片PO上網嘲笑，並且貼出律師函。

針對此事，桃園保時捷中心透過臉書粉專貼出聲明稿，針對黃姓業務8月2日於非上班時間駕駛私人車輛一事說明。聲明稿指出，業務的行為屬於員工個人行為，但此舉已經違背公司一貫重視守法守規、安全駕駛以及專業的核心準則，同時影響了社會對品牌的觀感，因此，「本公司已依內部規範，對該員工予以停職處分」。

聲明稿還指出，他們將會全力配合，並且尊重主管機關依照相關規定調查，以及辦理後續事宜。他們也承諾，公司將加強員工安全駕駛及行為規範的教育訓練，以確保所有員工在任何情況下，都能遵守法律與安全標準，「我們將持續秉持專業與謹慎的態度，落實對客戶與社會的責任與承諾」。