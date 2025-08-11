台七乙線警匪追逐10公里！男毒駕拒捕被送辦　再吞12萬罰款

記者陳以昇／新北報導

俗稱「跑山秘境」的台七乙線，昨（10）日上午出現驚險場面，一名49歲葉姓毒蟲疑因施打毒品後藥效發作，將車違停路邊，渾身顫抖，三峽警分局警員蘇昱融巡邏發現上前盤查，葉嫌非但不配合還猛踩油門逃逸，員警一路尾隨，直到三峽市區，出動11名警力將其團團包圍，最終在車陣中將葉嫌逮捕歸案。警方在車內查獲注射針筒，全案依公共危險等罪移送偵辦，並開出高達12萬元的罰單。

▼毒駕的葉男被警方壓制上銬逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，警員蘇昱融在台七乙線7.8公里處執行勤務，發現一輛銀色自小客車違停路邊，車上49歲葉姓男子竟趴在方向盤上不停顫抖。蘇員察覺有異，上前查看，驚見駕駛座旁放著一支針筒，直覺駕駛吸毒，立刻喝令他下車接受盤查，葉男看到警察出現後，竟突然驚醒，猛踩油門加速逃逸。蘇員見狀立刻呼叫警網支援，並騎警車鳴笛尾隨追捕。

當時適逢假日，台七乙線往三峽市區車流量相當大。葉嫌為了擺脫警方追捕，一路逆向、闖紅燈、蛇行，險象環生，讓路過的民眾嚇得紛紛閃避。監視器畫面拍下，這輛自小客車在車陣中橫衝直撞，畫面令人怵目驚心。

追捕過程中，員警一度在無尾巷內試圖用警棍破窗，但葉嫌仍不顧一切倒車逃逸。最終，葉嫌將車開進三峽市區仁愛街，因車流回堵受困，遭趕來的11名支援警力團團包圍。葉嫌在掙扎時還擦撞到前方的車輛，幸好沒有造成人員受傷。

警方最終追了10公里，將這名毒駕的葉嫌強行拖下車壓制上銬逮捕。經搜索，在車內查獲一支剛施打過海洛因的針筒，懷疑他根本就是毒駕上路。警方將葉嫌依公共危險罪移送偵辦，至於他沿路闖紅燈、逆向、攔檢不停及無照駕駛等行為，估計將吃上高達12萬元的罰單。

▲▼肇事車輛車窗玻璃被員警敲破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方依公共危險罪將葉男移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）