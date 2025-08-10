　
楊柳侵襲率增至62%　防2天強風豪雨

（圖／NOAA）

▲楊柳颱風威脅不容小覷。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，輕度颱風楊柳侵台機率提高，威脅不容小覷，周三、周四有強風、豪雨威脅。根據中央氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，宜蘭縣最高達62%，而台北市、新北市、桃園市也有59%。

▼各主要城市及離島未來120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周二各地仍晴朗炎熱，南方水氣略增，大氣趨不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率，並擴大至部分平地。

吳德榮說，周三、周四楊柳通過，有強風、豪雨的威脅，屆時應注意最新資訊，加強防颱；周五、周六各地天氣好轉，但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率，並擴大至部分平地。

▼吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，楊柳路徑向南調整，周三、周四通過台灣北部；暴風圈侵襲機率圖則顯示，其侵襲機率已調高至60%。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，楊柳路徑向南調整，周三、周四通過台灣北部；暴風圈侵襲機率圖則顯示，其侵襲機率已調高至60%，雖然接近台灣前有減弱的趨勢，但其威脅已不容小覷。

吳德榮分析，最新歐洲模式系集模擬路徑的平均，周三、周四通過台灣北部，系集成員模擬路徑則分布在兩側，相當分散；模擬強度則因在接近台灣前，逐漸進入垂直風切大的環境，愈偏北的系集路徑減弱愈明顯，愈偏南的系集路徑受影響較小，強度則較能維持，威脅也愈大；由於各國模式都還會繼續調整，尚不宜驟下定論，應密切觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式系集模擬路徑的平均，周三、周四通過台灣北部，系集成員模擬路徑則分布在兩側，相當分散；愈偏北的系集路徑強度減弱愈明顯，愈偏南的受影響較小，強度較能維持，威脅也愈大。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

