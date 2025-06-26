六代機搶先試飛後再壓美國？　九三閱兵隱身無人僚機可望現身

▲大陸將再次於北京天安門舉行大型閱兵式。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

大陸官方確認9月3日將舉辦閱兵式，全球高度關注這場盛會亮相各項新式武器。按照北京當局強調此次閱兵既有傳統主戰力量展示，又有新域新質力量參閱的訊息來看，陸媒推測與六代機協同作戰的全新隱身無人僚機，很有機會在當天驚喜亮相。

閱兵領導小組辦公室副主任、中共中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵24日在新聞發布會上指出，這次閱兵，受閱的武器裝備全部為國產現役主戰裝備，其中包含部分無人智能作戰力量。他進一步說明，參閱的所有武器裝備都是從各軍兵種作戰部隊遴選抽組，既有一部分戰略打擊力量，也有一部分戰役戰術先進裝備，還有一些與未來戰爭形態相匹配的新質力量。

陸媒分析，先從官方透露的「現役裝備」來看，中國實際對現役裝備的定義範疇，涵蓋尚未啟動大批量生產和列裝，僅由試訓、試裝和訓練教學類部隊所接收的裝備。以殲-35A為例，目前仍未啟動大批量生產和列裝等工作，僅由空軍試飛部隊開展試裝和試訓，但該戰機依然屬於現役裝備。簡單來說，只要一款新裝備獲得部隊的接裝和運用，就屬於解放軍現役裝備之列。

▲全球首款雙座隱身戰機殲-20S以1：5等比例模型現身珠海航展。（圖／翻攝自環球網）

如此一來，官方所提及屬於「新域新質力量」的無人智能作戰裝備，很可能是與第六代戰鬥機協同作戰的無人僚機。網路軍事評論「儒雅隨和老泰勒」分析，中國已開始在單座型五代機殲-20的基礎上，發展出雙座型的殲-20S，為「第六代戰鬥機+無人僚機」這一空戰體系進行技術探路，而殲-20S早已啟動密集試飛甚至可能已交由空軍試飛部隊試訓，因此並不排除國產新無人僚機開始交付試飛部隊的可能性。

值得注意的是，美國今年3月公開第六代戰機F-47的項目，同步也曝光配套協同作戰航空器（CCA，即無人僚機），包含 YFQ-42A 和YFQ-44A兩款無人機。而在中國已搶先試飛第兩款六代戰鬥機原型機（暫稱殲-36和殲-50）的情況下，全新無人僚機方面也可望再次展現比美國更快的進度，首度亮相2個月後的閱兵式。

▼殲-36試飛被捕捉到三具引擎全開，加力燃燒的火焰呈現紅色狀態。（圖／翻攝自大陸網路）

▼美國空軍參謀長艾爾文（David Allvin）在官方X正式對外揭露第六代戰機F-47及配套協同作戰航空器數據。（圖／翻攝自David Allvin官方X）