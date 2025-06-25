中國官宣九三大閱兵　專家：解放軍3部隊首次亮相

▲中國將再次盛大舉辦閱兵式。（圖／資料圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

大陸官方24日正式對外宣布，即將在9月3日舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動，並於北京天安門廣場進行盛大閱兵式。有專家分析，屆時這場全球矚目的閱兵場上，解放軍的信息支援部隊、軍事航天部隊、網絡空間部隊等將首次亮相。

此次擔綱中國閱兵領導小組辦公室副主任、軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵在新聞發佈會上指出，閱兵式由徒步方隊、裝備方隊和空中梯隊組成，在總體設計上，科學安排解放軍和武警部隊參閱力量，精心編組各受閱方隊、梯隊。

此外，參加過維和的部隊也將參加閱兵。吳澤棵說，「今年閱兵，我們將安排執行過維和任務的部隊參閱，既突出對抗戰勝利的隆重紀念，又展現我履行國際義務、維護世界和平的大國擔當。」據了解，2019年維和方隊首次是在慶祝中華人民共和國成立70周年的閱兵儀式亮相。

▼中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席發表重要講話。（圖／資料圖／翻攝自新華社）

大陸軍事專家張軍社向《環球時報》表示，通過此次閱兵，能夠清晰展示中國新型軍兵種結構布局，其涵蓋中央軍委領導指揮下的陸軍、海軍、空軍、火箭軍等軍種，以及軍事航天部隊、網絡空間部隊、信息支援部隊、聯勤保障部隊等兵種。

張軍社強調，這意味著信息支援部隊、軍事航天部隊、網絡空間部隊等兵種將首次亮相閱兵場。資料顯示，中國人民解放軍信息支援部隊成立大會是在2024年4月19日於北京舉行，該部隊由中央軍委直接領導指揮，同時撤銷戰略支援部隊番號，同時相應調整軍事航天部隊、網絡空間部隊領導管理關係。

▼解放軍「信息支援部隊」統籌網路訊息體系建設運用。（圖／翻攝自央視）