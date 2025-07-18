2025下半年「3生肖」財運大爆發！升職加薪、投資獲利

▲2025下半年有3個生肖把握財富密碼，將迎來財運爆發期。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

2025年進入到下半年，《搜狐網》命理專欄指出，從經濟占星學顯示，7月木星進入天蠍座，有助於「財富宮」，帶來資源整合的機會。結合生肖命理，把握財富密碼，有3個生肖將迎來「財運爆發期」，上班族有望升職加薪，投資者在股市或房產都能獲利，創業者則出現貴人大額投資。

●蛇（1989、2001）：資源整合的商業頭腦

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在2025下半年，「跨界合作」將成為屬蛇者的財富突破口，像是某屬蛇女子把美妝事業結合短影音，透過直播帶貨實現驚人收益；又或是某屬蛇男子整合上下游資源，成立供應鏈公司，獲得7位數以上年利潤。最主要是屬蛇者天生的敏銳洞察力，能捕捉行業趨勢，實現「低投入高回報」。

●雞（1993、2005）：精準決策的投資運

在2025下半年，屬雞者的「投資直覺」異常敏銳，特別在8月和9月，關注科技、新能源領域能有不錯回報。像是某屬雞男子於8月購入新能源股票，短期內漲幅程度可觀；或是某屬雞女子在9月低價入手學區房，到年底轉手賣出能賺到百萬元。最主要是屬雞者「風險控制能力」特別強，適合分散投資，降低虧損機率。

●狗（1994、2006）：貴人提攜的職場升遷

在2025下半年，屬狗者的「職場貴人運」超旺，在10月下旬有機會遇到改變命運的領導或合作夥伴，像是某屬狗女子在商業會議中結識投資者，獲得創業資金；也可能是某屬狗男子在工作上表現突出，被大老闆肯定升職加薪。最主要是屬狗者的忠誠可靠常贏得身邊人信任，進而成為在職場中的關鍵人物。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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