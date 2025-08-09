　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

便宜核電必有人付出成本　林子倫：核廢料風險轉嫁下一代不符世代正義

▲▼核三公投第二場說明會,林子倫,翁曉玲。（圖／中選會提供）

▲核三公投第二場說明會，反方代表林子倫、正方代表翁曉玲。（圖／中選會提供）

記者陳家祥／台北報導

核三重啟公投8月23日舉行投票，中選會自8月7日起舉辦5場說明會。今（9日）舉行第二場說明會，反方代表、行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫說，發展核能，還要面對核廢料債留子孫的道德風險，所謂的便宜核電，一定有人付出成本，「為了這世代的繁榮，我們將核廢料的處理成本、風險、責任轉嫁下一代，甚至轉移給整個台灣社會」；特別弔詭的是，透過本次公投，竟要將核安風險交由屏東人甚至南部朋友承擔，是否符合永續發展原則？是否符合世代正義？

林子倫提到，世界銀行、國際再生能源組織等國際組織發表的報告，不僅呼籲各國加速發展再生能源，因應氣候變遷，也提到能源轉型到了無法回頭的關鍵時刻。2024年再生能源占所有新增電力裝置容量的92%，占發電量成長的74%，古特列斯強調，邁向再生能源的未來已經不是願景，事正在發生的事實與趨勢，也呼籲所有科技公司在2030年使用100%再生能源，為資料中心供電。

「很多人會說，世界各國都在恢復核電，讓國人誤會核電很重要。」林子倫指出，根據國際能源總署的資料，2024年全球核電佔比9%，再生能源含水利、太陽光電、風力等達32%。從聯合國秘書長發布的報告、及國際能源總署的報告，清楚呈現再生能源才是世界電力發展趨勢。

另外，林子倫也說，國際能源總署也預估最快在明年，再生能源發電量將超越燃煤發電成爲全球主要發電形式，由此可見，發展再生能源才是國際主流趨勢。此外，發展再生能源也是全球因應氣候變遷的主流共識。

林子倫表示，台灣也走在國際推動再生能源的主流趨勢，此外，台灣作為出口導向國家，產業發展也勢必面臨國際減碳要求與提高使用綠電，台積電需要綠電、半導體需要綠電，使用綠電勢必成為台灣產業在國際市場中提升競爭力的關鍵戰略。

林子倫也打比方，請大家思考，40年的進口老車重新上路是否比較便宜？開這輛老車上路有什麼風險？風險跟新車一樣嗎？或許保養可以開，但是否會有未來找不到零件的風險？或是長久等待國外零件的風險？

「為什麼有些支持核三重啟的朋友，不談核電的風險？」林子倫提到，重啟而三有兩大不確定性風險，第一，安全不確定性。台灣位於地震帶，核三廠地質與選址有先天性風險，還有設備老舊及耐震不足；此外，身處地緣政治關係緊張的台灣，也不能忽視在國際戰爭經驗中，核電廠會被攻擊的風險。

第二，成本的不確定性。重啟工程費用龐大、難以估算，延役經常超支、追加預算，整體成本充滿不確定性。此外，重啟老舊核電廠也要評估核子事故損害賠償的保額，以福島核災累積賠償10兆日圓，核安相關保險會大幅墊高核電成本。

林子倫還提到，發展核能，還要面對核廢料債留子孫的道德風險。經濟學長講「天下沒有白吃的午餐」，所謂的便宜核電，一定有人付出成本，為了這世代的繁榮，將核廢料的處理成本、風險、責任轉嫁下一代，甚至轉移給整個台灣社會，特別弔詭的是，透過本次公投，竟要將核安風險交由屏東人甚至南部朋友承擔，是否符合永續發展原則？是否符合世代正義？

更多新聞
便宜核電必有人付出成本　林子倫：核廢料風險轉嫁下一代不符世代正義

