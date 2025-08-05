獨／黑衣人夜襲博田醫院「地下院長」10萬交保　陳其邁回應了

▲高雄市長陳其邁出席台大跟中山大學以及民生醫院合作記者會時，會後對博田案發表看法 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

針對博田醫院3日凌晨遭黑衣人闖入中控室、強奪設備的暴力事件，高雄市長陳其邁5日受訪時首度公開表態，強調警方「依法、嚴懲嚴辦」，並重申「不容醫療暴力」，呼籲社會共同維護醫療安全。

陳其邁指出，這起事件不僅影響醫療秩序，更對第一線醫護人員造成心理壓力，強調市府絕對不容許任何破壞醫療環境的暴力行為。「我們還是要維護整個醫療的安全，讓我們的醫護人員能夠專心、安心地照顧病人。任何醫療暴力，絕不容許！」他語氣堅定表示。

不過記者追問此次陳姓首謀僅以10萬元交保是否過輕時，陳其邁則回應：「這個交由警方來偵辦。」隨後便未再多做說明，進入市長室。

▲博田醫院遭黑衣人闖入。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起黑衣人闖醫院案3日經媒體披露後，引起社會輿論譁然，高雄市警察局才整個動起來，局長林炎田親赴醫院，同時在左營分局坐鎮指揮，連夜拘提帶回30多人偵訊，主嫌陳姓男子遭聲押禁見，另6人分別以3至5萬元交保，其餘人等請回。今(5)日凌晨法官認為陳男無羈押必要，裁定10萬元交保，限制住居並禁止與共犯接觸。