阿北告倒監理所！駕照註銷36年「通知竟寄廢棄屋」　法官判免罰

▲屏東婁姓男子駕照被吊銷仍上路遭罰，他表示未接獲通知，請求撤銷處分。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳崑福／屏東報導

屏東婁姓男子去年11月深夜騎機車行經屏東市博愛路與成功路口，遭警方查獲駕照早已吊銷卻仍上路，依《道交條例》裁罰1萬2,000元並扣照。婁男不服提告，稱從未接獲吊銷或註銷通知，且監理機關寄送的地址，早在36年前已拆除無人居住，所以他根本不知情駕照遭註銷，請求撤銷處分。法院審理後認為婁男有理，撒銷原處分。

婁姓男子於民國113年11月21日深夜，騎乘機車行經屏東市博愛路與成功路口時，被警方查獲其駕駛執照早已吊銷，卻仍騎車上路，開罰新臺幣1萬2,000元並扣繳駕照。婁男不服，提起行政訴訟，並聲稱自己從未接獲吊銷或註銷駕照的通知。

婁男指出，監理機關當年寄送通知的地址，早在36年前因危樓拆除而無人居住，因此從未收到任何吊銷通知書或交通違規罰單，卻在不知情的情況下被註銷駕照。他強調，該處分僅有一次裁決與送達，僅具預告性質，並非合法有效的行政處分，請求法院撤銷原處分。

被告監理機關則辯稱，婁男於1988年8月2日，因未依通知繳回重型機車駕照，依當時《道交條例》第65條規定逕行註銷駕照，且婁男自1981年領照後從未換照，已不符每6年換發的規定。既然駕照早已吊銷、註銷，婁男仍騎車上路，裁罰合於法律。

法院審理時發現，原處分的舉發通知單、裁決書及送達證書，因超過保存期限而被銷毀，導致當年的違規時間、地點、事由與送達情形均不可考。雖然通知書記載婁男先前曾遭處分，但無法確認其是否經合法送達，也無法判定該裁罰是否有效成立。

依《行政程序法》第111條規定，若行政處分有重大且明顯瑕疵，則屬無效。法院認為，當年若為附條件的「如不繳罰鍰就加倍吊扣或吊銷駕照」，則必須明確可判定效果是否生效；但在本案中，缺乏前處分的關鍵證據，已無從確認其合法性。

因此，法院認定，被告以36年前的前處分為基礎裁罰婁男，證據不足且程序有瑕疵，原處分不符合法律規定，裁定撤銷該裁罰，婁男免繳1萬2,000元罰鍰。