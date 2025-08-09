　
    • 　
>
出入境提領行李時間長　桃機今年評估「行李追蹤資訊共享」

▲▼桃園機場,桃機,行李轉盤,行李。（圖／記者李姿慧攝）

▲疫後航班量大增，不少旅客認為提領行李等待時間過長。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後出國旅遊熱度未減，航班量大增，不少旅客認為提領行李等待時間過長，也曾發生旅客到達目的地，行李仍滯留於桃園機場。對此，桃園機場公司表示，今年辦理「出入境行李追蹤資訊共享」概念性驗證案，提供個人行李資訊查詢。

根據桃園機場公司統計，今年1至5月客運量達1975萬2647人次，日均量約13萬人次，已恢復疫情前2019年同期96.5%，而今年7月至8月運量可望達853萬人次，有機會超越疫情前2019年同期水準，並創下歷史新高。

桃園機場公司為統一入境行李作業時間標準，2011年與相關單位決議，單走道客機首件行李須於開啟貨艙門15分鐘內運抵轉盤，末件行李於40分鐘內運抵；雙走道客機首件行李須於開啟貨艙門15分鐘內運抵轉盤，末件行李於50分鐘內運抵。

審計部決算報告指出，桃園機場公司於第一及第二航廈建置出境航班資訊看板，供旅客瀏覽出境航班離境時間，另於網站提供入境航班登機門、行李轉盤資訊，及於轉盤上方看板顯示各航班託運行李卸載情形，但旅客信箱客訴內容仍有反映出境託運行李延遲、遺失等狀況，近2年也發生旅客到達旅遊目的地，行李仍滯留於桃園機場情事。

審計部報告表示，新加坡樟宜機場考量旅客量增加情形，2022年底推出託運行李追蹤服務，供搭乘特定航空公司的旅客，透過機場APP掃描行李標籤條碼，即時查詢行李資訊，桃園機場公司可研議參酌國際標竿機場實務經驗。

對此，桃機公司指出，今年辦理「出入境行李追蹤資訊共享」概念性驗證案，依出入境行李處理重要節點，提供個人行李資訊查詢，結案報告將納入相關成果及優化建議事項，以利後續評估於桃園國際機場APP或公司網站建置個人行李運送狀態查詢功能可行性。

08/08 全台詐欺最新數據

出入境提領行李時間長　桃機今年評估「行李追蹤資訊共享」

出入境提領行李時間長　桃機今年評估「行李追蹤資訊共享」

桃機T3北登機廊廳年底啟用　國籍航空已完成30架次測試

桃園機場第三航廈工程如火如荼開展，其中北登機廊廳預計9月完工，桃機公司表示，北登機廊廳已安排國籍航空、地勤進行相關測試，目前已完成30架次測試，在測試和營運準備完備後，預計年底前正式啟用。

「熊本熊辦公室」進駐桃園機場！暑假4活動吸客

「人肉快遞」換免費遊泰！22歲法國模特抵台轉機被逮

旅客抵台「行李留日本」不便險賠不了　達人曝最大贏家

國泰航空返台航班行李沒上機　業者：為「載重平衡」今送達

