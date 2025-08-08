桃機T3北登機廊廳年底啟用　國籍航空已完成30架次測試

▲桃機第三航廈北登機廊廳預計年底前啟用。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場第三航廈工程如火如荼開展，其中北登機廊廳預計9月完工，桃機公司表示，北登機廊廳已安排國籍航空、地勤進行相關測試，目前已完成30架次測試，在測試和營運準備完備後，預計年底前正式啟用。

因應運量成長，桃園機場第三航廈規劃分階段啟用，其中北登機廊廳預計年底前啟用，第三航廈主體及南登機廊廳規劃2027年完工後啟用。桃機公司副總李俊德表示，第三航廈北登機廊廳希望9月可以完工，因很多單位需要熟悉環境和營運前準備，需要進行相關測試，預計年底前可啟用。

桃機公司也說明，北登機廊廳正進行電梯、電扶梯、電走道、室內裝修，並辦理營運前準備作業；由於北登機廊廳為全新設施，橫跨空橋登機門、航機導引、行李運送、資通訊系統及消防設備等多項系統介面運作，爭取充裕時間做更嚴謹的系統驗證作業。

桃機強調，自今(2025)年5月起，已安排國籍航空的各機型航機試拖，進行機坪動線測試及地勤作業模擬，截至8月7日完成30架次測試作業。

李俊德指出，桃園機場一大早飛機很多，接駁機坪使用比較多，以後第三航廈北登機廊廳啟用後，可紓解接駁候機室使用，旅客更便利，不用搭接駁車，也可增加機場營運效率。

李俊德舉例，過往一架飛機旅客可能要等3台接駁車接駁搭機，若直接靠橋上機，尖峰時段的班機周轉率和控制時間較容易掌握，可增加機場營運效率。