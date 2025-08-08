　
鼻胃管變花材！高榮南院護家長輩創意插花　父親節展現生命韌性

▲高雄榮民總醫院台南分院院長鄭名芳與來賓共同完成大型主花藝作品，象徵代代相傳的愛與祝福。（圖／記者林東良翻攝）

▲高雄榮民總醫院台南分院院長鄭名芳與來賓共同完成大型主花藝作品，象徵代代相傳的愛與祝福。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

父親節前夕，高雄榮民總醫院台南分院護理之家上演一場「爸氣植栽•草月榮現」創意插花秀，讓鼻胃管、灌食空針、海綿牙刷等醫療器材，搖身一變成為花藝作品的一部分，長輩們用巧思與笑容，把原本冰冷的醫療輔具變成生命的延伸，也在花朵中種下滿滿的祝福與感動。

這場特別的花藝課程由草月流中台灣支部台南教室老師羅美華親自指導，打破傳統插花的規則，鼓勵長輩自由發揮，讓「花如其人」的創作精神走進護理之家。羅老師示範後，長輩們立刻動手：洗淨的胃管延伸花枝線條、鼻導管盤繞花器、海綿牙刷變成花瓣，還有人將白菊插進灌食空針中，巧妙融合主花，宛如與病痛記憶和解的儀式。

作品完成後，長輩們替作品取名：「攏賀」、「花團錦簇」、「心中有愛」、「一枝獨秀」……每一件作品都是生命故事的延續。有長輩笑說：「這是我第一次用灌食空針替花插水，感覺自己又做了不一樣的事。」

活動現場更有台南護專實習生表演舞蹈《心花開》暖場，院長鄭名芳、草月流中台灣支部長呂芳運等人上台，將象徵祝福的花材插入大型花瓶，共同完成主花藝作品，為展覽揭幕。展覽將持續至8月9日，院方邀請病患、家屬及民眾前往欣賞，感受醫療與藝術融合的力量。

鄭院長說，這不僅是藝術活動，更是醫療人文的展現，讓長輩在創作中找回自我與尊嚴；醫療器材不再只是輔具，而是承載故事與情感的橋梁，為父親節帶來最獨特的祝福。

