3個月內街頭逮11詐團成員　埔里偵查隊長獲封「車手雷達」

▲埔里分局偵查隊長王文成（左）今年4至6月在街頭查獲多達11名詐騙車手，獲封「車手雷達」。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

詐騙歪風盛行、嚴重影響民眾身家財產安全，而埔里警分局偵查隊隊長王文成憑藉從警多年經驗，今年上半年曾在3個月內連逮11名詐騙車手、展現精準打擊詐欺的能力，也獲同仁敬稱為「車手雷達隊長」。

埔里分局舉例說明，近日偵破一起詐欺提款車手案件，成功逮捕30歲張姓男子（雲林縣人），王文成於案發當日執行轄內金融機構巡邏勤務，行經埔里鎮中山路二段時，察覺張男行徑可疑，遂以機車尾隨觀察；當張男進入超商操作提款機後，王文成隨即聯繫支援警力會同盤查，當場查獲張男正提領贓款，並查扣兆豐銀行金融卡、手機及2萬餘元贓款等相關證物，依法逮捕偵辦。

▲詐騙車手張姓男子領取贓款情形。

另於5月間，葉姓男子涉嫌擔任詐騙集團車手，專門負責提領受害人遭詐得款項，某日於埔里鎮某郵局ATM提款時，由於形跡可疑，同樣被正在附近執勤的王文成發現、會同另一名小隊長當場將葉男壓制逮捕，查扣13萬餘元贓款等相關物證，訊後移送法辦。

▲埔里分局偵查隊長王文成。

埔里分局指出，王文成在4月至6月間就線上查獲11起詐欺車手案，同仁尊敬之餘也笑稱，王文成憑藉從警多年累積的敏銳觀察力與直覺，就連路上行人是否為車手都能「感應」出來。

埔里分局長林威廷提醒民眾，詐騙手法日益翻新，切勿輕信陌生來電與簡訊，若接獲可疑資訊，請立即撥打165反詐騙專線查證。警方也將持續強化巡邏與防詐作為，守護民眾財產安全，打擊不法分子。