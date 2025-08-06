誤信高額回報　北市女匯20萬「投資虛擬貨幣」遭攔阻

▲黃女見投資網頁有興趣，領20萬元想投資被潑冷水。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局大同分局寧夏路派出所日前接獲線報，51歲的黃姓女子在銀行準備匯款20萬現金，行員當下驚覺有異，對黃女進行關懷提問，發現女子從網路上看到投資虛擬貨幣廣告，準備匯款20萬元投資，經警方勸說後，黃女打消念頭。

警方調查，黃姓女子日到板信商業銀行民權分行辦理業務，向行員表示要匯款20萬元至指定帳戶，行員當下認為有異狀，進行關懷提問，但黃女仍堅持要匯款，行員立刻通知警方到場處理。

經員警詢問，黃女坦承於網路看見投資廣告訊息，只要投資一小筆錢就能獲得高額回報，好奇點開網址進入查看，發現其網站操作介面精美，投資資訊以假亂真，且雙方約定以台幣換成虛擬貨幣進行投資。

警方進一步查證，發現此為虛擬貨幣投資詐騙慣用伎倆，經員警及行員鍥而不捨地分析及耐心勸說之後，黃女幡然醒悟，也打消臨櫃匯款之念頭，成功保住積蓄。

大同分局呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙集團詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，並再三查證，本分局持續更新詐騙犯罪手法資料庫，供民眾參考、注意及防範，也再次提醒民眾防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線查證。