劉曉慶「疑逃漏稅」風波第112天　稅務部門回應：未發現問題

▲劉曉慶擺脫逃漏稅嫌疑。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸知名女星劉曉慶在今年5月，遭一名王姓男子檢舉逃漏稅。她在事發當天便發表聲明，表示會無條件配合官方稅務部門調查。王男列出多項資料試圖舉證，導致劉曉慶深陷逃漏稅風波近三個月。稅務部門8日也公開調查結果。

綜合陸媒報導，國家稅務總局上海市稅務局第四稽查局8日通報，近期，該局對王某舉報劉某慶，及相關企業涉稅違法行為依法進行了核查。經查，未發現舉報所反映的涉稅問題。

▲劉曉慶聲明。（圖／翻攝自微博）

劉曉慶也發文表示，「前期，有針對本人及相關企業的涉稅違法事項舉報，經稅務部門核查，未發現舉報所反映的涉稅問題，依法納稅是每個公民的法定義務，本人將繼續遵守國家法律法規，依法誠信納稅。」

先前報導指出，王男指控，劉曉慶涉及一筆人民幣330萬元的交易，卻用「形象代言費」的名義，將款項轉入自家公司，開了6%的增值稅發票，規避27%以上的個人所得稅，疑似逃漏稅，並該公司無實質經營場地、員工和保險繳納紀錄，也涉嫌逃漏稅。

▲劉曉慶先前出演熱播劇《折腰》。（圖／翻攝自微博）

劉曉慶當時發布聲明回應，第一，不認識王男，也從無交集；第二，王男舉報內容與客觀事實不符，純屬惡意舉報，法院已審理查明，她與舉報所述借款無關，王男敗訴後惡意舉報，並利用網路煽動輿論。

劉曉慶2002年曾因名下公司逃漏稅引發風波，當時稅務部門調查發現，劉曉慶公司嚴重逃漏稅金額高達人民幣1458萬元，震驚娛樂圈，劉曉慶也因此被拘留收押422天之久，出獄之後又是一尾活龍。