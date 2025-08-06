男欠稅+罰鍰380萬「只能月還1萬」　被查出領走千萬現金遭管收

▲廖姓男子（右）賣手機保護殼等3C周邊商品，積欠補稅與罰鍰共380多萬元，想月付1萬元慢慢還，被聲請法院裁定管收獲准。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北市1名廖姓男子經營網拍手機保護殼等產品，被查出他的公司短報3年營業額逾2200萬元，積欠補稅連同罰鍰達380多萬元，期間還領走公司超過1000萬元現金，廖男被移送強制執行，聲稱只能月付1萬元分期還款，行政執行署新北分署認為廖男隱匿財產故不履行義務，聲請新北地院管收獲准。

現年約50歲的廖男，開公司經營網拍，貨源來自對岸生產的手機保護殼、平板電腦保護套等3C周邊商品，國稅局查出他公司從2015年1月到2017年12月，漏開統一發票、短報營業額共2200多萬元，藉此逃漏營業稅與營利事業所得稅。

國稅局通知廖男補稅加上罰鍰，因廖男置之不理，積欠430萬餘元，從2019年8月陸續移送新北分署強制執行，廖男自己繳納外加公司存款被查扣，抵銷60多萬元欠款，餘款加計法定利息，又累積到380多萬元。

新北分署加大催討力道，查出廖男在漏報營業額的年度期間，透過前妻多次領走公司存款，被通知補稅後，又多次從ATM提領公司現金，被移送強制執行後，更2次一口氣各領走上百萬元，合計超過1000萬元。

廖男被新北分署通知到案說明清償計畫，聲稱上述款項多半用於支付對岸廠商貨款與自家員工薪資，少部分用於私人生活開銷，他目前從事物流業、收入不豐，每月僅能繳納1萬元慢慢還。

新北分署認為廖男顯有履行義務之可能，卻故不履行，並有隱匿或處分財產情事，依法將廖男暫予留置，緊急向新北地院聲請管收獲准。新北分署呼籲民眾誠實納稅，若被移送強制執行，應自動清繳或辦理分期繳納，切勿心存僥倖、以脫產方式規避。