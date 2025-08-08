　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國泰金控攜子公司打造共好生活聚場　高齡健康產業博覽會體驗樂齡金融新解方

▲▼國泰金控,國泰人壽,高齡健康產業博覽會。（圖／國泰金控提供）

▲國泰金控與五大子公司透過發展健康促進、安養信託、輔具保障到高齡友善的定期定額、ETF理財等面向，提供多元、友善、安心的樂齡金融新解方。（圖／國泰金控提供，下同）

生活中心／綜合報導

因應台灣邁入超高齡社會，打造兼顧身心與財務健康的高齡生活，已成全民必修課。國泰金控秉持「BETTER TOGETHER共創更好」的集團精神，攜手五大子公司於今（8）日參展由生策會、生策中心主辦的「高齡健康產業博覽會」，以「共好生活聚場」為主題，聚焦高齡者「健康照護」與「財務保障」雙引擎，透過發展健康促進、安養信託、輔具保障到高齡友善的定期定額、ETF理財等面向，邀請民眾體驗多元、友善、安心的樂齡金融新解方，於即日起至8月10日歡迎前往台北世貿一館「高齡健康產業博覽會」，讓國泰陪伴民眾提早準備、健康迎接樂齡理想生活。

國泰人壽於去年首發業界第一本「保戶健康年報」，追蹤800萬保戶健康與潛在風險，其中發現三明治族群女性潛藏的身、心風險迫切需要關注，因此以守護女性身心健康、提倡「預防勝於治療」理念，推出女性專屬健康方案「好康愛防癌定期保險（外溢型）」（下稱「好康愛」），針對女性高風險癌症（如乳癌、卵巢癌、子宮頸癌等）與更年期常見健康挑戰（如尿失禁、骨質疏鬆等）提供保障，涵蓋癌症保障、特定手術、到意外骨折3大面向。為協助更年期女性舒緩情緒困擾，如生活壓力或癌症治療的心理負擔，給予即時支持，國泰人壽特與「蛹之生心理諮商所」合作，保戶可以用8折優惠價享有專屬一對一心理諮商服務，全面照顧高齡女性身體、心理與財務需求。此外，「FitBack 健康吧」透過「好好吃、好好動、好好睡、好心情、好檢測、好照顧」六大健康主軸，透過數據驅動個人化健康旅程，讓保戶主動參與、持續累積健康行動力。甫落幕的第四屆「國泰步步攻億走」，已號召40.7萬人參與、累積1,082億步，將每一步轉化為對健康、環境與社會的正向影響，為永續共好注入前進能量。

國泰世華銀行重視樂齡族群權益，積極響應社會對失智議題的關注，本次展出「反詐體質小測驗」，讓民眾了解如何識詐、防詐，進而透過信託保障財產安全。國泰世華銀行建議民眾可透過「安養信託」服務，保障樂齡長者及身心障礙者的財務安全，免於受到金融剝削及詐騙事件的威脅，守護高齡弱勢經濟自主。「安養信託」可彈性選擇將金錢、保險金、股票或不動產等不同類型之財產，同時交付信託，確保多元財產「專款專用」於退休安養。截至2024 年底，國泰世華銀行「安養信託」的累計信託資產規模已逾新台幣26 億元，持續扮演客戶最佳財產守護者的角色，以信託服務協助民眾提升財務健康的量能，積極創造信託永續價值。

國泰產險展出「全齡全域零事故」，推出全方位樂齡守護方案，發表業界首創「個人電動行動輔具綜合保險」，針對電動代步車與電動輪椅使用風險，提供意外維修與第三方責任保障，有效守護高齡者日常出行安全。同時，升級「新世紀常青保險」，納入輔具費用、人工關節與水晶體等醫材補助，涵蓋意外傷害與重大失能，該保單2024年承保逾4千位高齡者，2025年前五個月已近2千人投保。針對樂齡友善服務，國泰產險亦推出「65歲以上優先接聽服務」，訓練客服人員放慢語速應對高齡長者，截至2025年6月累積逾28,000筆進線紀錄。國泰產險以保險商品創新與風險教育為雙引擎，積極推動跨界協作，成為高齡者風險管理的關鍵夥伴。

國泰證券以定期定額3特色3功能，幫助樂齡金融生活更安心，台美股定期定額投資服務強調「低門檻」、「高彈性」、「智慧化」三大特色，其中，台股定期定額結合「日日扣」、「智慧加減碼」、「股息再投資」三大功能，讓民眾以小額資金就能輕鬆進場，享受長期投資的複利效果。國泰證券觀察，高齡族群對投資理財的參與度正逐年提升，統計2025年至4月，61歲以上用戶相比2021年參與人數成長3倍，顯示高齡者已對透過定期定額進行資產配置更有信心。國泰證券特別優化高齡友善服務，調整App介面與流程，操作更直覺簡單，以降低高齡族群對智慧型手機使用的排斥，提升理財效率與便利性，同時，為守護高齡理財安全，亦結合AI詐騙議題，於展區設置反詐互動裝置體驗，深化民眾對日常詐騙風險的警覺心與投資的正確認知。

國泰投信積極推動普惠金融，為高齡及退休族群量身打造專屬商品及服務，不僅推出退休試算機，幫助民眾預估退休金，並不定期舉辦退休理財講座，提供投資教育及實務建議。此外，更響應金管會推動的「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」制度，成為首波推出TISA級別基金的投信業者，透過簡單易懂的投資工具，協助民眾規劃退休金。

此外，國泰投信現場亦展出成立五周年的人氣高股息ETF—國泰永續高股息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(證券代碼：00878)，基金嚴選體質穩健、具高配息潛力的台灣企業，並採取季配息機制，累積超過182萬名投資人支持，展現「進可攻、退可守」特色，已成為退休族與理財族群的重要存股選擇。國泰投信邀請民眾加入LINE官方帳號好友，即可獲得實用的「ETF理財貼圖組」，包括聊天必備的「早安」、「OK」、「謝謝你」，更有「抱緊處理」、「我全都要」等有趣圖文，將輕鬆活潑的投資話語融入生活，歡迎民眾一起觀展與下載貼圖，邁出樂齡生活新起點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／颱風路徑北修！最新預測曝
林岱樺涉貪遭起訴「參選到底」　陳其邁發聲了
多處器官受損！　沈玉琳血癌「1原因」化療再等等
24歲AV女優猝逝！逾十萬粉絲　震驚美業界
女教練成人池教游泳！3歲愛女「戲水池溺斃」　判國賠159萬
快訊／英特爾發聲明！陳立武發信全員工　全文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國泰金控攜手雲門戶外公演30周年　戶外公演舞作《毛月亮》盛大登場

車輪餅一個10元「攤販怎麼生存的？」　網曝內幕：上班族不能比

楊柳颱風路徑略北修！氣象署最新預測曝

天生有財命！「自帶財富光環」TOP3生肖　靠自己也能翻身致富

桃機T3北登機廊廳年底啟用　國籍航空已完成30架次測試

響應「89量腰日」！醫曝男女標準腰圍　5大指標遠離代謝症候群

尊重科技！新竹手搖店拒賣給「台積洩密工程師」　網罵爆：亂蹭

「熊本熊辦公室」進駐桃園機場！暑假4活動吸客　體驗營報名搶翻

國泰金控攜子公司打造共好生活聚場　高齡健康產業博覽會體驗樂齡金融新解方

不能吃甜點！吃Buffet「最被嘴1句」全場反感　店員曝真心話

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

車輪餅一個10元「攤販怎麼生存的？」　網曝內幕：上班族不能比

楊柳颱風路徑略北修！氣象署最新預測曝

天生有財命！「自帶財富光環」TOP3生肖　靠自己也能翻身致富

桃機T3北登機廊廳年底啟用　國籍航空已完成30架次測試

響應「89量腰日」！醫曝男女標準腰圍　5大指標遠離代謝症候群

尊重科技！新竹手搖店拒賣給「台積洩密工程師」　網罵爆：亂蹭

「熊本熊辦公室」進駐桃園機場！暑假4活動吸客　體驗營報名搶翻

國泰金控攜子公司打造共好生活聚場　高齡健康產業博覽會體驗樂齡金融新解方

不能吃甜點！吃Buffet「最被嘴1句」全場反感　店員曝真心話

35次放化療！癌病原民歌神簡仁智病房開音樂會　歌聲挺癌友

美參議院軍委會主席傳將訪台　陸國防部警告：解放軍時刻保持高度戒備

車輪餅一個10元「攤販怎麼生存的？」　網曝內幕：上班族不能比

日本樂團來台掃貨啤酒：買回去孝敬爸爸！「我吃一點」跟上脆流行

顏色鮮豔有毒？坊間傳「3說法」辨別毒菇　醫：易誤判

楊柳颱風路徑略北修！氣象署最新預測曝

獨家／蘿拉翻版？　網紅CEO森田「遭前助理侵占逾69萬元」確定起訴！

災後防疫雙線進行　黃偉哲肯定757名臨工成重建與登革熱尖兵

天生有財命！「自帶財富光環」TOP3生肖　靠自己也能翻身致富

桃機T3北登機廊廳年底啟用　國籍航空已完成30架次測試

掃QR碼免費送超商禮券？詐騙老招別上當　金門警教你辨真偽

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

生活熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

楊柳下週三～五接近台　一票哀號：不要鬧

傳史上最重「內鬼五級連坐」懲處！台積電回應

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

楊柳颱風持續增強　「不排除穿越台灣」

因1事燒壞2支iPhone　3C達人：充電習慣變了

快訊／楊柳颱風清晨生成　不排除發海警

楊柳颱風發展2劇本　粉專估「接近台灣快速增強」達中颱以上

這些星座天生具備存錢基因

台灣網紅進軍日本AV圈　簽約SOD專屬女優

楊柳颱風1走法可能發警報　氣象署：路徑變數大「讓它飛一會」

更多熱門

相關新聞

屏東女拿保單借130萬「裝潢」　行員報警阻詐

屏東女拿保單借130萬「裝潢」　行員報警阻詐

45歲林姓女子疑信網路黃金期貨投資，欲以保單借款130萬元投入APP操作，國泰人壽行員察覺有異，機警通報屏東警分局，警方趕抵後耐心勸導，研判為典型假投資詐騙，與行員聯手勸說女子打消念頭，成功攔阻她被騙。

國泰人壽「女子健康提案」助妳找回身心健康與底氣

國泰人壽「女子健康提案」助妳找回身心健康與底氣

國泰金控攜手雲門戶外公演30周年

國泰金控攜手雲門戶外公演30周年

國泰金控贊助美國大都會博物館

國泰金控贊助美國大都會博物館

2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

關鍵字：

國泰金控國泰人壽高齡健康產業博覽會

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面