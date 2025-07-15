　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國泰金控攜手雲門戶外公演30周年　戶外公演舞作《毛月亮》盛大登場

國泰金控攜手雲門戶外公演30周年 戶外公演舞作《毛月亮》盛大登場（圖／國泰金控提供）

▲國泰金控攜手雲門舞集30年，致力將國際級的藝術饗宴帶到全臺各地，30年來走遍全臺22個縣市，累計舉辦超過300場戶外公演與社區巡演活動，吸引逾270萬人親身體驗舞蹈藝術帶來的感動與美好。右起國泰金控總經理李長庚、國泰金控董事長蔡宏圖、雲門舞集創辦人林懷民老師與雲門舞集藝術總監鄭宗龍。（圖／國泰金控提供）

生活中心／綜合報導

國泰金控攜手雲門舞集30年，致力將國際級的藝術饗宴帶到全臺各地，用藝文創造臺灣共同的感動時光，30年來走遍全臺22個縣市，累計舉辦超過300場戶外公演與社區巡演活動，吸引逾270萬人親身體驗舞蹈藝術帶來的感動與美好。國泰與雲門今（15）日舉辦「國泰攜手雲門30th記者會」，與大家共同回顧過去，透過舞蹈，將文化藝術帶入全臺每個角落的感動時刻。國泰金控董事長蔡宏圖、雲門舞集創辦人林懷民老師、藝術總監鄭宗龍皆親自出席，共同見證這段企業與藝術攜手深耕社會的感人篇章。今年首度將鄭宗龍廣受國內外熱烈迴響的舞作《毛月亮》搬上戶外公演舞台，將在7月27日於花蓮縣立美崙田徑場登場，及8月2日回到臺北國家兩廳院藝文廣場演出。

始於1996年，蔡宏圖董事長主動致電林懷民，一通電話開啟長達30年藝術傳承的使命，打造被《紐約時報》喻為「宛如搖滾巨星的演唱會」的「國泰雲門戶外公演」。雙方的初心，是希望讓戶外公演像臺灣民間的「辦桌」，透過觸動靈魂的藝術饗宴，讓每個人都能入座欣賞，並將舞蹈帶來的感動，轉化為記憶中的味道。2022年更打造「國泰雲門隨行吧」品牌，鼓勵臺灣全民讓藝術走進日常生活，保持對生活的好奇心、勇敢探索、創造可能性。30年來戶外公演步履不停，縱使經歷921大地震、八八風災、新冠疫情，「國泰雲門隨行吧」亦前進災後復甦之地，透過藝術的力量，陪伴與凝聚民眾的希望和嚮往。

2025年「國泰雲門隨行吧」將延續去年「一起。藝術萌芽」的品牌主張，結合國泰金控「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神，推出全新主張「藝起。共創更好」。而今年30周年的第一場「國泰雲門隨行吧」戶外公演，回到甫經天災考驗的花蓮，期望能透過戶外公演，為花蓮大眾帶來慰藉與力量。

國泰金控攜手雲門戶外公演30周年 戶外公演舞作《毛月亮》盛大登場（圖／國泰金控提供）

▲國泰金控董事長蔡宏圖今（15）日出席「國泰攜手雲門30th記者會」，表示雲門是台灣的驕傲，國泰金控有幸與雲門合作，期待未來能攜手邁向下一個里程碑、下一個30年。（圖／國泰金控提供）

國泰金控董事長蔡宏圖致詞時表示：「30年，是一段漫長且深刻的旅程。國泰一直以來都秉持『大樹成長、文化生根』的理念支持臺灣藝術文化，國泰與雲門始終堅持將藝術帶進生活中，讓大眾感受到藝術不只是一場華麗的表演，更是一股能夠陪伴、療癒及連結人心的力量。」他強調，雲門能夠成長到今天，每一塊錢收入都很辛苦，所以需要大家的捧場，才能讓舞者不斷地跳下去。國泰有幸與雲門合作，期待未來攜手邁向下一個里程碑、下一個30年，也謝謝過去所有參與過的舞者、志工、以及來看表演的民眾。

記者會上，林懷民老師特別致贈一份珍貴禮物，是2019年國泰雲門戶外公演登上美國《紐約時報》報導的照片裱框，致謝蔡宏圖董事長多年來對雲門的支持與信任。林懷民感性表示：「國泰的支持，是雲門生命史中最珍貴的禮物之一。這份合作實現了我們『為眾人起舞』的初心，回到廣場，就像回到家，成為雲門前行的重要動力。三十年的雲門戶外公演帶動了廣場免費演出或轉播的風氣，改變了臺灣的文化風景。感謝國泰始終相信藝術，支持雲門。」

國泰金控攜手雲門戶外公演30周年 戶外公演舞作《毛月亮》盛大登場（圖／國泰金控提供）

▲1996年國泰金控董事長蔡宏圖（右二）主動致電雲門舞集創辦人林懷民（左二），一通電話開啟長達30年藝術傳承的使命。右一為國泰金控總經理李長庚，左一為雲門舞集藝術總監鄭宗龍。（圖／國泰金控提供）

國泰金控攜手雲門戶外公演30周年 戶外公演舞作《毛月亮》盛大登場（圖／國泰金控提供）

▲雲門舞集創辦人林懷民（圖左）特別致贈一份珍貴禮物予國泰金控董事長蔡宏圖（圖右），為2019年國泰雲門戶外公演登上美國《紐約時報》報導的照片裱框，感謝國泰金控多年來對雲門的支持與信任。（圖／國泰金控提供）

今年戶外公演舞碼是英國《每日電訊報》選入「2023年度最佳舞作」之一的《毛月亮》，在2019年臺灣首演時大受矚目，2023年歐洲首演於倫敦沙德勒之井劇院（Sadler’s Wells）連演三場，場場售罄。宋朝詩人蘇洵以「月暈而風」，暗指事物即將轉變的徵兆。鄭宗龍以此為靈感，將科技隱喻為月暈，與冰島後搖滾樂團Sigur Rós合作，聯手國際視覺大獎得主吳耿禎及世界劇場設計展首獎王奕盛，在舞台上呈現數座巨型LED螢幕與極具張力的影像。

「國泰雲門隨行吧」每年的戶外公演，皆會在演出前安排邀請觀眾一同律動，手舞足蹈擺動身體，今年更於演出後再次邀請知名音樂人林強攜手新媒體藝術創作團隊超維度（Dimension Plus），為大家帶來DJ&VJ秀，與雲門舞者一起用音樂跟觀眾互動，合作打造「全民大舞池」。戶外公演皆自由入場，歡迎民眾提早席地而坐，自備餐點野餐；四地六場社區巡演「與雲門共舞」則在九月份開跑，前往屏東、宜蘭、嘉義及新竹，與民眾近距離互動共舞。

詳細內容請查詢國泰雲門隨行吧官網：https://www.cathaycg.com.tw/

2025國泰雲門隨行吧演出時間：
戶外公演
7/27（日）17:30-21:30 @花蓮縣立美崙田徑場
8/2（六）17:30-21:30 @臺北市國家兩廳院藝文廣場
社區巡演
屏東場 9/20-21（六、日）14:00 @屏東縣王船文化館
宜蘭場 9/27-28（六、日）14:00 @宜蘭縣羅東文化工場
嘉義場 10/2（四）社區場 19:00 @嘉義縣新港藝術高中
新竹場 10/8（三）社區場 19:00 @新竹市東區竹蓮國小
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
欠67萬卡債　女靠ChatGPT幫忙還債
幕後／罷免倒數！民進黨估「6+4」名單　兩地仍是激戰區
京華城案法官問「替代羈押可能性」　柯文哲說話了
卓榮泰稱普發1萬只能買遙控飛機、冰箱　網洗版轟：吹冷氣講幹話
大台北明防大雨！　熱帶低壓後天生成影響台灣
逼每天抽3管血！周台英未解聘　台師大：若教育部退回會重審

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家齊高中辦竹編工作坊　成大外籍生體驗台南文化驚艷「最美制服」

國泰金控攜手雲門戶外公演30周年　戶外公演舞作《毛月亮》盛大登場

明天大台北午後防大雨　熱帶低壓後天生成影響台灣

飯店赤腳洗澡恐染HPV！腳底冒顆粒「非老繭」　醫示警：具傳染性

教練強迫女足隊抽血「未被解聘」　台師大：若教育部退回會重審

孕婦受菸害將引發DNA甲基化異常　恐讓胚胎與胎兒都異常

同床竟變惡夢？伴侶「分房睡」崛起　一人一床反而更甜蜜

老公搶吸奶頭「會影響母乳成分嗎？」　醫師解答！一票爸爸笑了

第1人認是「紅姐炮友」！25歲健身鮮肉「性病檢驗」結果曝光

熱帶性低氣壓TD08生成　朝北海道移動「不影響台灣」

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

【火焰衝破門】電池廠爆炸瞬間！ 員警逃命慘摔現場超驚險

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【爸爸拍謝啦】騙爸做超搞剛壽桃蛋糕...原來是給女兒的XD

家齊高中辦竹編工作坊　成大外籍生體驗台南文化驚艷「最美制服」

國泰金控攜手雲門戶外公演30周年　戶外公演舞作《毛月亮》盛大登場

明天大台北午後防大雨　熱帶低壓後天生成影響台灣

飯店赤腳洗澡恐染HPV！腳底冒顆粒「非老繭」　醫示警：具傳染性

教練強迫女足隊抽血「未被解聘」　台師大：若教育部退回會重審

孕婦受菸害將引發DNA甲基化異常　恐讓胚胎與胎兒都異常

同床竟變惡夢？伴侶「分房睡」崛起　一人一床反而更甜蜜

老公搶吸奶頭「會影響母乳成分嗎？」　醫師解答！一票爸爸笑了

第1人認是「紅姐炮友」！25歲健身鮮肉「性病檢驗」結果曝光

熱帶性低氣壓TD08生成　朝北海道移動「不影響台灣」

涉賣「鳳凰電波假探頭」　上溢國際老四疑勾串診所滅證遭收押

頭皮出油扁塌原來是挑錯洗髮精？　專家建議：應避開4種成分

宋晟睿全壘打大賽初體驗向林智勝看齊　阿坤幽默提醒別像他「掛蛋」

古力娜扎高中遭學姐霸凌「一路過就狠瞪」　認有陰影：好友只有3個

小樂穩交女友3年！　鬆口「結婚計劃」甜告白：她讓我成為更好的人

房市走冷品牌建商逆勢開案　靠鐵粉撐業績

指近5年在台不法中企已逾百家　國安局：會密注中共科技竊密挖角手法

2025點亮臨床創新！　成大醫院研討醫療數據變黃金打造智慧醫療新生態

首爾直擊／比心不如握拳！李敏鎬婉拒愛心　Nana零架子幫粉絲簽名

遭控冷血霸凌助理　葉元之千字文澄清：悲劇不應成政治攻防燃料

【暖心打氣】「加油！」台電人員拚搶修　3孩童喊話鼓勵畫面網暖哭

生活熱門新聞

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

小吃店掛紅布條　沒徵到先被罰30萬…徵才地雷曝

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

爸堅信「穩賺不賠」退休計畫！結局心碎：永遠離開了

總統投賴清德　「小英戰隊」最辣國文師失望：挺不下去

第1人認是「紅姐炮友」！25歲健身鮮肉性病檢驗曝光

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

熱帶系統發展「不排除發海上颱風警報」　專家：周末防豪雨

一早就發錢！　符合資格「近10萬」入帳

快訊／大雷雨襲2縣市　5縣市大雨特報

女學霸遭撤銷台大醫學系資格　台中一中表遺憾

國旅被玩死「這2點是致命傷」！台灣人也挺不下去

快訊／雨勢升級！　6縣市豪大雨特報

更多熱門

相關新聞

國泰金控贊助美國大都會博物館

國泰金控贊助美國大都會博物館

《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》由國立故宮博物院與美國大都會博物館合作、時藝多媒體策劃，以及國泰金控擔任主要贊助夥伴，現正於國立故宮博物院北部院區第2展覽館熱烈展出中。國泰金控特別邀請新北市瑞平國小及幼兒園等近百名師生來到故宮，親身體驗國際級經典藝術名作的魅力。

2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

國泰金控、國泰世華橫掃《亞洲銀行與財金》雜誌8大獎

國泰金控、國泰世華橫掃《亞洲銀行與財金》雜誌8大獎

國泰金控採用NVIDIA NeMo平台　為台灣打造金融代理

國泰金控採用NVIDIA NeMo平台　為台灣打造金融代理

緬甸強震！國泰世華仰光分行助重建　金控捐1億緬幣送暖

緬甸強震！國泰世華仰光分行助重建　金控捐1億緬幣送暖

關鍵字：

國泰金控雲門毛月亮

讀者迴響

熱門新聞

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多骯髒事」

交保隔日發文鐵證團購主遭羈押禁見

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

即／才高調認愛模特女友　鄧佳華繳不出罰金入獄

李千娜21歲女兒登選秀節目！

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

快訊／BoA證實罹「骨骼缺血性壞死」！緊急入院開刀

小吃店掛紅布條　沒徵到先被罰30萬…徵才地雷曝

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君堅情不變

向佐出事了！　澳門賭博「借錢746萬沒還清」被賭場提告

更多

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面