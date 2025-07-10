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國泰金控主要贊助美國大都會博物館辦公益觀展日　邀近百名孩童感受國際級藝術魅力

▲▼國泰金控,贊助,美國大都會博物館。（圖／國泰金控提供）

▲國泰金控主要贊助美國大都會博物館首來台，舉辦公益觀展日，邀請來自新北市瑞平國小近百名師生來到故宮，親身體驗國際級經典藝術名作的魅力。（圖／國泰金控提供，下同）

財經中心／綜合報導

《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》由國立故宮博物院與美國大都會博物館合作、時藝多媒體策劃，以及國泰金控擔任主要贊助夥伴，現正於國立故宮博物院北部院區第2展覽館熱烈展出中。為讓更多孩童都有機會感受到藝術帶來的啟發與感動，國泰金控特別於近日安排「美國大都會博物館名作展──公益觀展日」，邀請來自新北市瑞平國小各年級及幼兒園等近百名師生來到故宮，親身體驗國際級經典藝術名作的魅力。

新北市瑞平國小校長范瑞瑩表示，瑞平的孩子平時熱愛運動，擁有好體能是該校特色之一，此次受國泰金控的邀請，以靜態方式欣賞來自美國大都會博物館的大師作品，對孩子們來說是難得的藝術體驗。她分享，此次觀展也有來自瑞平國小附設幼兒園的小朋友，孩子們不僅觀察細膩，亦踴躍和導覽老師互動，甚至能從畫中發現細節，並提出有趣的問題，例如孩子們提到畫裡都沒有畫邊邊，可見在他們心中，繪畫是一件需要很仔細完成的事。范瑞瑩補充，此次觀展經驗有助激發孩子們對藝術的興趣，也是一個相當好的機會來鼓勵他們未來勇於創作、親近繪畫。

新北市瑞平國小五年級的黃同學分享，她覺得考特（Pierre-Auguste Cot）的〈春日〉（Springtime）畫中主角的表情、光線很優美，甚至有點像現代AI創作般精緻細膩，是令她印象相當深刻的一幅畫。林同學則分享，雷諾瓦（Auguste Renoir）的〈彈鋼琴的兩位少女〉（Two Young Girls at the Piano）作品，畫中兩位少女在彈鋼琴的手勢動作與神情很生動，彷彿和主角身處同一個空間，讓他深深感受到印象派藝術的魅力。

▲▼國泰金控,贊助,美國大都會博物館。（圖／國泰金控提供）

▲國泰金控日前舉辦「美國大都會博物館名作展──公益觀展日」，孩童們隨導覽員品味名畫，有趣互動宛如小小藝術鑑賞家。

身為台灣最大金融機構，國泰金控歷年來積極發揮自身影響力，不僅舉辦孩童專屬的藝文活動，亦持續為年輕藝術家提供舞台，支持創作者勇敢追逐藝術創作的夢想。國泰金控以「學習是啟發自己，分享則是啟發他人」為出發點，由國泰主辦的《全國兒童繪畫比賽》迄今已舉辦50個年頭，鼓勵無數孩童勇敢繪出夢想，從小提升對藝術的喜愛；《新世紀潛力畫展》亦迎來25年的里程碑，支持創作者盡情揮灑對於藝術的想像。

國泰金控長期支持國際級藝術來台交流，除此次擔任《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》主要贊助夥伴，亦連續30年攜手雲門舞集打造《國泰雲門隨行吧》，迄今累計巡演近300場、累計超過270萬人次參與。今年《國泰雲門隨行吧》邁入30周年之際，預計將由大型戶外公演，以及深入社區巡演，以行動實踐「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神，落實社會公益參與之際，也讓金融、藝術與生活同行，讓全民感受藝術走入生活的美好。

《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》展覽資訊
展覽地點：國立故宮博物院北部院區 第二展覽館 1樓特展廳
展覽期間：即日起至10月12日（日）；每日上午9時至下午5時。
國泰世華信用卡友權益：展覽期間，國泰世華銀行信用卡友於現場刷卡購買全票可享9折優惠（每卡限購4張），購買紀念品享95折優惠。
官方網站：https://mediasphere.com.tw/exhibitions/111
 

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