闖台大校園抓非法移工挨轟　北市重建處致歉：加強教育訓練

▲台大驚傳移民署擅入校園抓人，學生會譴責非法盤查「籲立即說明」。（圖／台大學生會提供）



記者陳家祥／台北報導

台灣大學昨驚傳移民署人員未經校方同意，擅自進入校園進行查緝行動，台大學生會今提出強烈抗議並譴責移民署等單位。對此，台北市勞動力重建運用處表示，此次為依法執行行政檢查，原則不事先預警，對於造成學生及校方驚擾表達歉意，往後會加強同仁相關教育訓練。

台大學生會學權部長李瑞霖表示，昨天中午，數名未著制服、未出示證件之不明人士未向校方通報或取得同意，便擅自進入台大校園，先在台大校園內追趕並攔停一位正在騎乘腳踏車民眾，並大聲喝斥其提供身分證字號。隨後進入台大學生餐廳「小小福」廚房內，在盤查後帶走一名廚工。學生會詢問後發現這些移民署人員事前未向校方通報，是在台大校方不知情下入校進行攔查與抓離人員。

台北市勞動力重建運用處表示，本案是接獲本市陳情系統民眾檢舉案件，故依民眾提供之具體內容，會同移民署專勤隊前往查察。

勞動力重建運用處說，勞政機關是依法執行行政檢查，原則不事先預警，本案因遭檢舉之事業單位位於校園，執行中造成對學生及學校之驚擾，本處與移民署代表共同向校方及學生表達歉意，並承諾往後加強同仁相關教育訓練，進入校園會先知會校長，以示對校園的尊重。