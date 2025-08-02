蔣萬安讚羅明才財政專家　何孟樺：何不聽羅建言落實普發現金？

▲台北市議員何孟樺質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

第二波大罷免投票將在823登場，國民黨立委羅明才今（2日）舉辦大型造勢，台北市長蔣萬安到場站台，讚羅是財政專家。但北市議員何孟樺表示，蔣萬安為何不肯聽這位財政專家的建言，好好在北市落實普發現金主張？對此，北市府副發言人葉向媛表示，議員如此支持普發現金，建議趕快同黨的賴總統、卓院長喊話，要求中央普發現金。

大罷免823將迎來第二波投票，台北市長蔣萬安今上午到新店為羅明才站台時，大讚羅明才委員是「財政的專家、預算的老手」。但北市議員何孟樺質疑，蔣市長為何始終不聽這位財政專家、預算老手的建言，好好整頓北市的經濟，好好在北市落實普發現金的主張呢？

何孟樺說，在蔣萬安市府的領導下，北市113年底已經累計賸餘539億元，完全有能力普發現金給市民。呼籲蔣市長，若真的支持羅明才委員，就應該聽進羅委員的話。

對此，北市府副發言人葉向媛表示，議員如此支持普發現金，建議趕快同黨的賴總統、卓院長喊話，要求中央普發現金；另外，也請議員一定要提醒中央 ，該給弱勢族群的補助款一毛都不能砍、不能少，這樣才是為市民著想的民意代表。

葉向媛說，中央課徵的綜合所得稅是全民共同負擔的稅收、具有普遍性，作為普發現金財源公平合理，與地方政府稅收多屬財產稅性質不同；另一方面，韓國、新加坡的普發現金案例，都是由中央政府積極規劃，而不是由地方發放。

葉向媛強調，市府已經多次向何議員說明「所得稅」與「財產稅」的差異，並列舉國際案例闡明道理，無奈議員卻持續雙標、跳針、噴口水，可惜錯誤的邏輯說再多次，也不會變成對的。

葉向媛指出，蔡英文總統任內中央曾普發現金，如今賴政府不做反叫地方政府做，標準前後不一恐怕難以服眾。