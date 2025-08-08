2025年下半年星座運勢總覽：12星座面對變局的生存指南

▲2025年下半年12星座面臨全新課題，唯有柔軟以對，才能穩健前行，迎接命運的進化轉折。。（圖／取自免費圖庫pexels）

下半年十二星座運勢如何？一起來看看日本網站《TRILL》的文章了解一下吧！隨著8月揭開序幕，2025年也正式邁入下半年。在這個節奏快速、變化劇烈的風之時代，如何因應生活中的大小變動，將成為我們是否能夠順利前行的關鍵。今年下半年最重要的課題是：提升選擇的眼光，並以柔軟態度因應萬變。

2025年7月起，象徵改革的天王星將進入雙子座，帶來資訊與溝通領域的劇烈轉變。AI及數位技術將加速影響我們的生活節奏與資訊獲取方式，在資訊氾濫的時代中，學會分辨「真正重要的內容」，才不會被混亂的聲音牽著走。

6月中，象徵幸運與擴展的木星進駐巨蟹座，家庭、情感、安全感等議題將成為生活的重心。這段期間，我們需要更用心經營人際關係，用關懷與溫柔回應身邊的人事物，才能穩固內心的安全堡壘。

下半年社會整體價值觀將大幅轉換，不再只是追求效率或名利，而是重視人與人之間的信任與連結。唯有保有彈性，才能在劇烈變動的世界裡站穩腳步，

你屬於哪個星座行動類型？先認識A&B分類系統

A、12星座行動能量分類：

紅色組（牡羊、巨蟹、天秤、魔羯）：喜歡主動出擊、行動力強。2025下半年有許多新挑戰，請大膽迎戰！

藍色組（金牛、獅子、天蠍、水瓶）：重視穩定，擅長打好基礎。下半年適合厚植實力，累積下一波能量。

綠色組（雙子、處女、射手、雙魚）：適應力高，喜歡新鮮變化。下半年將有許多新關係與轉機，請誠實回應自己的心。

B、12星座世界觀分類：

圓形（牡羊、金牛、雙子、巨蟹）：以「自己」為世界中心，主觀強烈。2025下半年要練習以平衡的眼光看事情。

三角形（獅子、處女、天秤、天蠍）：透過人際關係了解世界。下半年適合經營人際策略，找出適合共鳴的對象。

方形（射手、魔羯、水瓶、雙魚）：用更宏觀的眼光看待世界。下半年可練習放下小我，以全局視角做決策。

十二星座下半年運勢解析

牡羊座（紅×圓）／你的本質：永遠的挑戰者

直率勇敢、行動快，是12星座的先鋒。2025下半年，你會發現停下腳步、深入思考，反而能幫你打開更多未來的可能。學會用更溫和的語言溝通，能讓你人際更順利、機會更多。

金牛座（藍×圓）／你的本質：人生的美食家

重視感官享受、追求高品質，是你的天性。下半年你內在將湧現改變的渴望，不妨接受他人的幫助與建議，學會信任、擴展人際圈，財運與幸福將隨之而來。

雙子座（綠×圓）／你的本質：好奇心驅動的學習者

機靈、快速、喜歡新鮮事物。2025下半年是你突破過往模式的好時機，重新認識自己，勇敢踏出新步伐，人生可能會迎來全新的面貌。

巨蟹座（紅×圓）／你的本質：溫柔的守護者

感情豐富、重視安全感。這半年你將有機會重新審視「什麼才是幸福」，過往的傷可能開始癒合，來自他人的愛會讓你更有力量，也能勇敢開啟新的篇章。

獅子座（藍×三角）／你的本質：閃耀的自我導演

渴望被看見，熱情又有魅力。2025下半年請試著誠實面對自己的感受，真誠表達自己，你與身邊人的連結將更加緊密，舞台也會隨之而來。

處女座（綠×三角／你的本質：精準的人生整理師

理性分析力強、追求細節完美。下半年你將進入「價值觀更新期」，請相信自己的眼光與才能，別害怕改變。與人合作會帶來驚喜，也可能遇見心靈契合的夥伴。

天秤座（紅×三角）／你的本質：平衡的藝術家

擅長在人際之間斡旋，有著與生俱來的溝通能力。這半年，你需要重新調整人際關係與生活平衡，別再勉強自己，感受到的「違和」其實正是通往未來的指引。

天蠍座（藍×三角）／你的本質：深層的靈魂探險家

對自己認定的人事物全力以赴。2025下半年將是你與內心對話的時期，透過清理過往執念、釋放內在壓力，將能重新獲得力量與希望。

射手座（綠×方形）／你的本質：自由的理想獵人

渴望遠方、追求自由。這半年，與可信賴的人深入對話，將幫助你拓展人生視野。透過他人的眼，你也能看見更大的自己。

魔羯座（紅×方形）／你的本質：務實的成果導向者

重視責任、努力穩健。2025下半年是你為「長遠發展」打基礎的好時機，不妨給自己更多空間與彈性，放下控制，也是一種更高層次的自律。

水瓶座（藍×方形）／你的本質：革新思維的未來設計師

冷靜獨立、有遠見。下半年你開始能更清晰描繪未來圖像。只要秉持誠實與同理心，所有看似天馬行空的想法都可能開花結果。

雙魚座（綠×方形）／你的本質：感知力超群的靈性共鳴者

感受力強、容易與世界共振。2025下半年是你釋放過去、迎接全新人生階段的時期。創作靈感湧現，也將迎來難得的貴人運。

2025年下半年，是一段要「先柔軟，才能堅強」的時光。在這個多變的時代，唯有順勢而行、放下執念，才能讓自己活得更自由。無論你是誰，都值得迎向一個更有溫度與深度的自己。

