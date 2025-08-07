　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

你在友情中最需要的是什麼？12星座專屬「理想朋友條件」完整解析

▲▼星座,十二星座,朋友,友情。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲每個星座在友情裡渴望的都不一樣，有人想被秒回訊息，有人只要默默陪伴。你的星座，又需要怎樣的朋友才能安心依靠？（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

每段友情都有它獨特的模樣，因為每個人在建立親密關係時，重視的東西都不太一樣。有人希望朋友能在晚上11點出來狂歡，也有人只在乎對方是否能聽自己傾訴、給予安慰，還能在30秒內秒回訊息。根據國外網站《Bustle》占星師暨靈性諮詢師Letao Wang的說法，每個星座在友情中都有自己特別的需求，這些需求往往與其主宰星或元素息息相關。

火象星座通常喜歡那些能跟上他們節奏、活力滿點的朋友，但有些人其實更需要一位理性的穩定力量。水象星座則偏好溫柔、值得信賴、懂得共感的朋友。他們內心敏感，不會浪費時間在會亂洩秘密或讓他們因為連發訊息而被批評的人身上。如果覺得氣場不合，他們就會轉身離開。

對於土象星座來說，浪費時間的朋友絕對NG。如果你曾讓處女座久等過一次，那可能就沒下次了。而風象星座雖然也愛玩，但更重視良好的溝通。你也好奇自己在友情中最需要什麼嗎？往下看，讓占星師為你解答！

牡羊座：需要即興冒險型朋友

你是愛玩又愛衝的火象星座，最適合與同樣有活力、敢衝敢玩的朋友為伍。你夢想中的好朋友是那種說走就走、能立刻陪你上路的人，哪怕是臨時衝去外縣市玩瘋一週末都OK！Wang表示：「牡羊座渴望腎上腺素激增的快感，享受不斷嘗試新鮮事的刺激，他們需要一個能與自己節奏一致、點燃生活樂趣的朋友。」

金牛座：需要安定踏實的朋友

你不喜歡只在需要時才出現的朋友。身為由金星守護的土象星座，你最重視的是關係中的穩定與信賴感。對你來說，真正的朋友是能在你低潮時陪著你、在平凡日子裡也不缺席的人。不確定、忽冷忽熱的人際關係，只會讓你想逃得遠遠的。

雙子座：需要會聊天的朋友

你是由水星掌管的風象星座，天生擅長也熱愛溝通。只要對方能跟你聊得來，光是對話就能讓你們成為一拍即合的好友。Wang表示：「雙子座重視思想的交流與腦力激盪。」你夢想的朋友是那種會秒讀秒回、總能延續話題、還會丟給你各種有趣迷因的人。對你來說，聊天永遠不嫌多！

巨蟹座：需要情緒支援型朋友

如果你可以自己打造一個完美朋友，那他一定會在你心情不好時，立刻放下手邊一切衝來陪你。雖然你表面不說，但壓力一大就容易情緒波動，這也是為什麼你特別需要那種願意聽你傾訴、給你情緒擁抱的人。Wang指出，巨蟹座由月亮掌管，內心豐富而敏感，他們渴望被照顧、被共感。能耐心聽完你五段式長文訊息，然後回覆溫暖話語的人，就是你心中最值得依賴的存在。

獅子座：需要帶來正能量的朋友

你無法忍受身邊總是充滿負能量的人。作為火象星座且由太陽主宰的你，天生光芒四射，不想被別人無止盡的抱怨拉低頻率。你熱愛生活、喜歡發光發熱，也希望身邊的朋友能為彼此帶來更多鼓舞與好情緒。Wang說：「獅子座最需要的，就是那種懂得欣賞你閃耀的朋友。」

處女座：需要可靠守時的朋友

說好早午餐11點，對方就該準時到，最好還能早到十分鐘！土象星座的你務實、講究效率，也非常重視時間安排。Wang指出：「由水星掌管的處女座，最不能忍的是團體中總有人遲到或猶豫不決。」你需要的是那種說到做到、行程照表操課的人，這樣的朋友才能讓你感到安心自在。

天秤座：需要主動關心的朋友

身為由金星守護的風象星座，你總是擅長與人連結，但你其實很在意對方是否也會主動聯絡你。如果有人在你低潮時傳來「你還好嗎？」這樣的訊息，你會立刻感動到想送他一條友情手鍊。Wang表示，天秤座在友情中渴望平衡與互動，不喜歡總是自己主動。他們喜歡的是互相支持、情緒穩定、能讓人安心的朋友。

天蠍座：需要忠誠與信任感

天蠍座很難真正敞開心扉，所以他們更在意的是深度與安全感。他們渴望擁有一小群真正懂自己的人，能放心表露情感，不怕被背叛。Wang指出，天蠍座由冥王星主宰，象徵蛻變與重生。他們需要能一起經歷人生高低起伏，且不會輕易離開的夥伴。

射手座：需要理性中帶穩定的朋友

雖然你是火象星座，總給人自由奔放的印象，但其實你很需要一個能幫你踩剎車、適時提醒你冷靜的朋友。Wang表示：「射手座天生渴望冒險，但他們內心也懂得欣賞穩定與落地感。」能夠讓你從「我想搬去哥斯大黎加」的念頭拉回現實的朋友，才是真正你需要的那一位。

魔羯座：需要為你加油打氣的朋友

魔羯座總是埋頭努力，無論在職場、學業或興趣上都是全力以赴。你會把計畫一一完成，也很少向人喊累。但如果身邊有個朋友能看見你的付出、適時給你掌聲，那會讓你覺得被理解與支持。你需要的是那種會為你加油的啦啦隊型朋友，讓你在追夢路上不再孤單。

水瓶座：需要給你空間的朋友

水瓶雖然是掌管「友情宮位」的星座，但這並不代表你想每天黏在一起。你最重視的是「關係中的自由」。Wang表示，水瓶座由天王星主宰，代表創新與反叛。他們需要那種即使你幾天沒回訊息、週末想自己放空也不會生氣的朋友。能夠理解你需要消失一下的朋友，就是你心中理想的夥伴。

雙魚座：需要心靈共鳴的朋友

雙魚座不是派對咖，也不喜歡喧鬧的夜晚。你最喜歡的是和朋友窩在沙發上，手牽手聊聊人生的意義，沉浸在深層的情感交流裡。Wang指出，雙魚座由海王星守護，是最富有想像力與共感力的水象星座。他們渴望的是靈魂深處的連結，一個能陪他們靜靜待著、一起感受世界的人。

