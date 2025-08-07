朋友圈最會裝窮的就是他們！這些星座天生具備存錢基因超會藏錢

▲這幾個星座是理財高手。（圖／取自pexels，下同）

花錢容易、存錢難，面對萬物齊漲的時代，越來越多年輕人乾脆放棄買房、結婚，過著及時行樂的生活，但是身邊總有幾個很難約的朋友，好像連喝杯手搖都要精打細算，但是當大家都還在煩惱哪裡房租便宜，他們已經買好房跟車了，讓人驚呼「你不是很窮嗎？」命理網站《科技紫微網》就點名，有「5星座」外表喊窮，其實是理財高手，低調又務實的存錢能力，讓他們在人生關鍵時刻總能派上用場！

第1名：金牛座

金牛座一向務實穩重，對金錢更是有強烈的安全感需求，不存到一筆數字絕對不會安心。金牛的存錢邏輯是「省錢＋存錢」雙管齊下，不只擅長規劃儲蓄目標，更會為了達標拼命賺錢、精打細算。別看他們平常用錢不大方，就誤以為真的窮，其實他們早已悄悄累積可觀存款，是名副其實的小富翁、小富婆喔！

第2名：巨蟹座

巨蟹座對金錢的焦慮來自於內心深層的不安全感，他們喊窮不是裝的，而是真心覺得對未來非常不安，只要存款沒有達到他們心中的設定的安全線，巨蟹就會不斷督促自己努力賺錢、謹慎花錢，這份嚴謹的金錢觀，背後都是因為要給最愛的家人與伴侶穩定又幸福的未來，是標準默默耕耘型的理財高手。

第3名：處女座

處女座被點名成殺價成癮、存錢成精的代表，因為處女座理財邏輯清晰，每筆收入都會分門別類存在不同帳戶、專款專用，讓錢自己生錢，他們最厲害的是，在購物時不隨便出手，奉行錢一定要花在刀口上，殺價時更是展現出絕佳的口條分析，說到賣家心虛自動降價，連大筆開銷都能談到划算的價格，默默累積驚人存款能力。

第4名：摩羯座

摩羯座屬於存錢狂人，理性務實的他們不但是工作狂，擅長精密規劃支出開銷，不會花錢隨心所欲，會先列出每月收入與支出，再搭配強大的記帳軟體，打造出滴水不漏的財務管理系統，只要有超過預算的開銷，就會立刻檢討並調整，嚴格執行財富計劃，存錢非常有效率，默默累積一筆筆的穩健資產。

第5名：天蠍座

天蠍座總給人神秘低調的印象，但其實他們對金錢的渴望超乎想像，天蠍座不僅想要有錢，還想要有影響力，不過行事一向低調，不輕易曝光野心，像是基金、虛擬貨幣、保險等投資方式，透過長期規劃默默累積財富，看起來跟一般人無異，實際上帳戶裡早就有好幾桶金，是隱藏版富豪。