政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「救柯文哲成為信念」　邱毅揭不放人原因：823小草將給賴清德教訓

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲羈押至今將近一年時間，而北院7日再度開庭審理京華城案，未料，柯文哲休庭期間情緒失控，不僅爆粗口「X！」痛罵檢察官，更怒摔水瓶稱「跟賴清德講，我絕對不會投降」。對此，前立委邱毅表示，賴清德沒點頭，誰敢放人，賴清德為何如此痛恨柯文哲？全因認為柯文哲是拓展版圖的最大絆腳石，小草的信任支持，更是出乎意料之外。他直言，救出柯文哲，現在已成為一種圖騰，一種信念，823必須給賴清德更大的教訓。

邱毅表示，前天是柯文哲的生日，仍然被收押在酷熱狹窄的禁見房，無法與家人團聚，而小草的信任堅持，陳佩琪的難捨深情，是支撐他在惡劣環境下，仍然熬住挺立不屈的力量。

邱毅提到，不過，昨天柯文哲被法警押著出庭應訊時，看到聽到台北市府官員的證詞。這幾個月，幾乎所有的官員在法庭作證時，都表示京華城案處理程序全數合法，但在偵訊過程，檢察官威脅利誘，做出誤導的筆錄，進而羅織成厚厚近千頁的起訴書，並成為持續收押11個多月的理由。

邱毅指出，柯文哲想到受到的政治迫害，想到副市長彭振聲妻子跳樓輕生，想起很多市府同仁掉進司法的泥沼。讓柯文哲悲憤異常，向著蒞庭的三位檢察官怒吼咆哮，並丟擲水杯文件，還向賴清德喊話「我不會投降，我不會屈服」。

邱毅直言，有些媒體形容柯文哲是「法庭暴走」，但自己認為柯文哲是沉冤難雪，有感而發，自己很了解這位朋友的痛，那種肉體和心靈，椎心刺骨的痛，這是沉冤不得雪的痛，這是在殘暴不仁環境中，受司法迫害的痛。

邱毅說，陳佩琪在庭外等待，就為了看丈夫一眼，顯得更加的形銷骨立，還是有很多的小草聚集，他們很堅持著在等待老天開眼，青天重現。

接著，邱毅強調，平心而論，根本沒有再收押柯文哲的理由，但賴清德不點頭，誰敢放。賴清德為什麼如此痛恨柯文哲？其實說穿了，就是自卑感嫉妬心，再加上強烈權力慾。

邱毅認為，賴清德一直認定柯文哲，是拓展權力版圖的最大絆腳石，小草對柯文哲的信任與支持，出乎賴清德的意料之外，726大罷免大失敗，是因為藍白合，而更重要的是小草的奮起，他們與風雨同行的付出，成為藍白聯軍的無敵戰力。

邱毅提到，自己永遠記得那個感人的畫面，726晚上，小草集結在土城看守所的鐵門外，高喊「阿北，我們勝利了」，自己相信，823還會再來一次，必須給賴清德更大的教訓。

最後，邱毅強調，救出柯文哲，現在已成為一種圖騰，一種信念，標誌著台灣的司法，還有沒有一點殘存的良心，標誌著台灣的年輕人，還是有熱血，有理想的。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

08/07 全台詐欺最新數據

539 2 6266 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

跟女友吵架氣炸！　21歲男墜樓亡
川普懸賞15億！　要抓委內瑞拉總統
民進黨性平部遭洗版！　支持者狂轟內鬼下台
普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆
千萬豪宅淪惡臭垃圾山！　Google地圖見奇景
快訊／台積電3內鬼正面照曝！
自爆確診新冠肺炎！　徐巧芯戴口罩致歉：昨天下午才知道
徐巧芯舌戰眾綠委後宣布確診　「第一線」今都戴口罩上班

藍委徐巧芯昨在立法院外交國防委員會與綠委林楚茵、王定宇在走廊對罵，徐當時聲音就略顯沙啞，她下午call in政論節目踢館時也坦言確診了。對此，林楚茵今（8日）戴著口罩出席立法院會，她受訪時表示，謝謝大家關心，昨天到現在一切都還好，有人問她有沒有快篩，但潛伏期也篩不出來，就先戴著口罩，保護自己也保護別人，別像有的人確診還到處趴趴走、咆哮，對於健康衛生防護來講不太好，徐巧芯生病當然也不是自己願意，現在趕快戴好口罩別再殘害別人。

