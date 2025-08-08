　
地方 地方焦點

萌翻花園夜市！夜奇鴨陪玩遊戲　限量小禮+50元銅板券送不停

記者林東良／台南報導

台南市市場處全新夜市吉祥物「夜奇鴨」自7月正式亮相後，迅速成為夜市人氣新星，7日晚間「夜奇鴨」化身夜市推廣大使，現身台南花園夜市與市民同樂，吸引大批遊客與在地居民湧入，爭相與牠合影留念，萌力全開、魅力無法擋。

活動現場，民眾只要與「夜奇鴨」合照並打卡，就能獲得限量「夜奇鴨」頸枕摸彩券。前60名幸運完成的民眾，還可挑戰「籃球投準」或「九宮格投球」二選一的夜市體驗遊戲，挑戰成功再加碼兌換一份夜市美食。民眾玩得盡興，攤商生意也明顯升溫，笑聲與吆喝聲交織成夏夜限定的熱鬧景象。

活動進行到一半，經濟發展局長張婷媛驚喜現身，宣佈加碼發放200份50元銅板券，立即掀起現場領券熱潮。她並特別走訪花園夜市的五星名攤，與攤商互動，聽取經營心聲，為他們加油打氣。

市長黃偉哲表示，夜市是台南的日常風景，也是國內外旅客來訪的必遊之地，市府透過「夜奇鴨」一系列行銷活動，期盼用可愛魅力與互動遊戲吸引更多人到訪，支持優質攤商，進一步活絡地方經濟。

市場處長王俊博透露，「夜奇鴨」未來將持續巡迴台南各大夜市，並搭配趣味闖關、限量周邊發送等活動，讓更多市民與遊客在夏日夜晚感受台南夜市的美味與熱情。「現在正值暑假，不妨揪家人朋友一起逛夜市，說不定就能巧遇『夜奇鴨』本人！」

