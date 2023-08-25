探尋在地好味！免出國也能大啖高CP新鮮好料 「上青國旅」就醬規劃

▲避開近期的出國潮，現在正是繞著台灣吃遍當季海鮮、新鮮食材，以及搭配18天台灣生啤酒，愈吃喝愈涮嘴的爽吃好時機！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

雖然國門大開，但許多人一搜機票發現，即使選擇廉航的機位加行李，價格幾乎等於疫情前的一般航空商務艙，如果完全沒有勇氣按下booking鍵的話，不如就來一趟「舌尖上的國旅」。其實，就算已經玩過台灣一圈，偶爾設定一個主題或目標，也可以玩出另一種新鮮帶勁的爽快滋味！現在就把身邊的酒咖、飯友揪起來，瞄準各地最新鮮的當季食材，珍惜它們「正對時」的時候，與最台、最青的代表——18天台灣生啤酒（以下簡稱18天生啤酒），來場「青上加青」的爽吃旅程！

<禁止酒駕 酒後不開車 安全有保障>

東港生魚片

提到東港，映入腦中的絕對是連外國人都羨慕的黑鮪魚季！但其實就算沒趕在當季衝東港，其他時候一樣可以大啖新鮮肥美的海鮮漁獲，包括必吃的鮪魚、旗魚、鮭魚和鯡魚卵，都是直接捕獲後送往在地市場處理，每一口都是最新鮮生猛的滋味！然而，單吃生魚片顯現不出這趟「上青國旅」的真諦，這次不如就徹底放飛自己，配上18天生啤酒，讓新鮮回甘的麥香以及豐腴的魚肉油脂香，在味蕾完美演繹出更帶勁的在地美食饗宴。誰說這樣的爽感只能在日本居酒屋享受得到，東港生魚片搭上台灣出品的18天生啤酒，最台、最在地的搭配，就連日本人都要羨慕！

<禁止酒駕 酒後不開車 安全有保障>

嘉義鮮蚵

相較於法式餐廳習慣以生蠔搭配優雅白酒，國旅的途中如果想嘗試更接地氣的吃法，並提引出更濃郁新鮮的海味及颯爽的熱情，還是直接18天生啤酒採罐起來最暢快！不久前就有網友在臉書分享，久久回到家鄉嘉義，發現在地店家的鮮蚵都誇張的飽滿大顆，跟在台北吃的size完全不同，只見一起用餐的親友露出深不可測的微笑說，「最頂級的貨當然都留在這裡啊！」正是因為在地所以最新鮮，不過由於18天生啤酒在產製後，立即以全程0～7°C低溫保鮮直送各地，不管在哪裡喝，都是最青、最對時的滋味！一口吃下多汁的「海底牛奶」生蠔，再豪飲一杯生啤，消暑之餘還能感受海味在味蕾奮力拍打的澎湃享受。

<禁止酒駕 酒後不開車 安全有保障>

宜蘭三星蔥

近十年已經從配角躍身為主角地位的三星蔥，以多汁甜嫩、清脆不嗆辣的細緻口感聞名，相較於一般標榜肉餡的餡餅，講究「上青口感」的老饕，首選絕對是包裹著滿滿青蔥的「三星蔥餅」！一口咬下外皮，露出宛如翠玉般濃郁青蔥，無論是竄入鼻間的香氣，或是吃在嘴裡的溫和辛香滋味，不僅不膩口甚至讓人脾胃大開。想再讓嘴裡的青蔥甜感更富層次？那就一定要喝上一口同色系的18天生啤酒，讓回甘麥香與脆爽蔥香交織出強強聯手、互不搶味，甚至風味加乘的驚奇表現！

<禁止酒駕 酒後不開車 安全有保障>

蔬菜也百搭

最後，不妨來點清爽的作為美食國旅的Ending！自從櫛瓜伴隨居酒屋以及地中海飲食等文化，在台灣成為火熱食材後，近年台南也種植起改良後更符合在地水土的櫛瓜，而且吃起來一樣口感豐厚、水嫩多汁，搭配在台灣擁有多元品種的竹筍，就是一道冰涼透心的沙拉料理。無論是美食巡禮或是旅途的尾聲，最適合的當然是與旅伴再來瓶生啤酒收尾，把握每分每秒相聚陪伴的時光！所幸臺灣啤酒擁有最給力的鮮活技術，完美鎖住鮮度的爽口18天生啤酒，開瓶後上桌的鮮度，足以媲美由櫛瓜、竹筍領軍的新鮮蔬菜沙拉，享受「青上加青」的加倍爽感完全不用爭「鮮」恐後。

<禁止酒駕 酒後不開車 安全有保障>

其實，要了解國人對18天生啤酒的熱愛，走訪台灣一圈就知道！只要是主打上青美食的店家，菜單與冷藏櫃幾乎都有18天生啤酒的選項，即使回到民宿旅館想要續攤，半路上經過的超商超市一樣買得到全程0～7°C低溫保鮮直送的超新鮮18天生啤酒，可說是出遊開趴、清爽搭餐的首選定番，無怪乎許多人的飯友圈流傳著「沒有18天就不夠有味」的老饕口訣。熟悉的微透綠瓶以及「ONLY 18 DAYS」的金黃標記，就連外籍遊客都知道這就是「上青」的保證，只要想喝，18天生啤酒永遠不缺席每一場歡快聚會以及極致饗宴，與台灣在地最新鮮的食材，合拍出最對味的舌尖滋味。

<禁止酒駕 酒後不開車 安全有保障>