　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

探尋在地好味！免出國也能大啖高CP新鮮好料 「上青國旅」就醬規劃

▲▼上青,國旅,高CP,海鮮,台灣啤酒,生啤酒,18天生啤酒。（圖／資料照）

▲避開近期的出國潮，現在正是繞著台灣吃遍當季海鮮、新鮮食材，以及搭配18天台灣生啤酒，愈吃喝愈涮嘴的爽吃好時機！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

雖然國門大開，但許多人一搜機票發現，即使選擇廉航的機位加行李，價格幾乎等於疫情前的一般航空商務艙，如果完全沒有勇氣按下booking鍵的話，不如就來一趟「舌尖上的國旅」。其實，就算已經玩過台灣一圈，偶爾設定一個主題或目標，也可以玩出另一種新鮮帶勁的爽快滋味！現在就把身邊的酒咖、飯友揪起來，瞄準各地最新鮮的當季食材，珍惜它們「正對時」的時候，與最台、最青的代表——18天台灣生啤酒（以下簡稱18天生啤酒），來場「青上加青」的爽吃旅程！

<禁止酒駕 酒後不開車 安全有保障>

東港生魚片
提到東港，映入腦中的絕對是連外國人都羨慕的黑鮪魚季！但其實就算沒趕在當季衝東港，其他時候一樣可以大啖新鮮肥美的海鮮漁獲，包括必吃的鮪魚、旗魚、鮭魚和鯡魚卵，都是直接捕獲後送往在地市場處理，每一口都是最新鮮生猛的滋味！然而，單吃生魚片顯現不出這趟「上青國旅」的真諦，這次不如就徹底放飛自己，配上18天生啤酒，讓新鮮回甘的麥香以及豐腴的魚肉油脂香，在味蕾完美演繹出更帶勁的在地美食饗宴。誰說這樣的爽感只能在日本居酒屋享受得到，東港生魚片搭上台灣出品的18天生啤酒，最台、最在地的搭配，就連日本人都要羨慕！

<禁止酒駕 酒後不開車 安全有保障>

▲▼上青,國旅,高CP,海鮮,台灣啤酒,生啤酒,18天生啤酒。（圖／資料照）

嘉義鮮蚵
相較於法式餐廳習慣以生蠔搭配優雅白酒，國旅的途中如果想嘗試更接地氣的吃法，並提引出更濃郁新鮮的海味及颯爽的熱情，還是直接18天生啤酒採罐起來最暢快！不久前就有網友在臉書分享，久久回到家鄉嘉義，發現在地店家的鮮蚵都誇張的飽滿大顆，跟在台北吃的size完全不同，只見一起用餐的親友露出深不可測的微笑說，「最頂級的貨當然都留在這裡啊！」正是因為在地所以最新鮮，不過由於18天生啤酒在產製後，立即以全程0～7°C低溫保鮮直送各地，不管在哪裡喝，都是最青、最對時的滋味！一口吃下多汁的「海底牛奶」生蠔，再豪飲一杯生啤，消暑之餘還能感受海味在味蕾奮力拍打的澎湃享受。

<禁止酒駕 酒後不開車 安全有保障>

▲▼上青,國旅,高CP,海鮮,台灣啤酒,生啤酒,18天生啤酒。（圖／資料照）

宜蘭三星蔥
近十年已經從配角躍身為主角地位的三星蔥，以多汁甜嫩、清脆不嗆辣的細緻口感聞名，相較於一般標榜肉餡的餡餅，講究「上青口感」的老饕，首選絕對是包裹著滿滿青蔥的「三星蔥餅」！一口咬下外皮，露出宛如翠玉般濃郁青蔥，無論是竄入鼻間的香氣，或是吃在嘴裡的溫和辛香滋味，不僅不膩口甚至讓人脾胃大開。想再讓嘴裡的青蔥甜感更富層次？那就一定要喝上一口同色系的18天生啤酒，讓回甘麥香與脆爽蔥香交織出強強聯手、互不搶味，甚至風味加乘的驚奇表現！

<禁止酒駕 酒後不開車 安全有保障>

▲▼上青,國旅,高CP,海鮮,台灣啤酒,生啤酒,18天生啤酒。（圖／資料照）

蔬菜也百搭
最後，不妨來點清爽的作為美食國旅的Ending！自從櫛瓜伴隨居酒屋以及地中海飲食等文化，在台灣成為火熱食材後，近年台南也種植起改良後更符合在地水土的櫛瓜，而且吃起來一樣口感豐厚、水嫩多汁，搭配在台灣擁有多元品種的竹筍，就是一道冰涼透心的沙拉料理。無論是美食巡禮或是旅途的尾聲，最適合的當然是與旅伴再來瓶生啤酒收尾，把握每分每秒相聚陪伴的時光！所幸臺灣啤酒擁有最給力的鮮活技術，完美鎖住鮮度的爽口18天生啤酒，開瓶後上桌的鮮度，足以媲美由櫛瓜、竹筍領軍的新鮮蔬菜沙拉，享受「青上加青」的加倍爽感完全不用爭「鮮」恐後。

<禁止酒駕 酒後不開車 安全有保障>

▲▼上青,國旅,高CP,海鮮,台灣啤酒,生啤酒,18天生啤酒。（圖／資料照）

其實，要了解國人對18天生啤酒的熱愛，走訪台灣一圈就知道！只要是主打上青美食的店家，菜單與冷藏櫃幾乎都有18天生啤酒的選項，即使回到民宿旅館想要續攤，半路上經過的超商超市一樣買得到全程0～7°C低溫保鮮直送的超新鮮18天生啤酒，可說是出遊開趴、清爽搭餐的首選定番，無怪乎許多人的飯友圈流傳著「沒有18天就不夠有味」的老饕口訣。熟悉的微透綠瓶以及「ONLY 18 DAYS」的金黃標記，就連外籍遊客都知道這就是「上青」的保證，只要想喝，18天生啤酒永遠不缺席每一場歡快聚會以及極致饗宴，與台灣在地最新鮮的食材，合拍出最對味的舌尖滋味。

<禁止酒駕 酒後不開車 安全有保障>

ET快訊
泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神　生意火爆漲價1倍
快訊／國1高架「遊覽車火燒車」！　人員急逃命　
28歲女抽脂隆乳　抽筋、全身躁動死亡
搭飛機前要先「量體重」！下周搭大韓航空須注意
快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」
豪勁慘遭球迷出征「滾出台灣，婊子」　老婆怒了
麥當勞女店員遭潑飲料！　畫面曝光
快訊／WWE冠軍猝死！　享年36歲

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台啤「18天搶鮮號」11天快閃台中草悟道　柚子啤酒冰沙、超巨型釣魚機陪你嗨翻

餅皮、紙包飯免費升級！　速食店超夯「1公尺派對巨飽盒」回來了

全台最大戶外裝備二手市集「舊市凹逗」　9／2、3南港瓶蓋工廠邀你一起探索永續

限時2天！超商咖啡「第2杯10元」爽喝　最新青梅冰茶買2送2

【廣編】誰把台啤變可愛了？不喝酒也瘋搶的最萌週邊

探尋在地好味！免出國也能大啖高CP新鮮好料 「上青國旅」就醬規劃

千萬年薪不是夢！東森直播培訓班啟動　30個名額等你來挑戰

特大杯美式、醇奶茶一次喝！　超商「6大品項買1送1」只有3天

體雕新選擇！冷凍減脂「4探頭同時作用」　大幅提升療程效率

【廣編】海尼根150週年跨界MONOPOLY　信義區城市遊樂場快閃直擊

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

瓦格納首腦普里格津墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後黑手是普丁

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

餅皮、紙包飯免費升級！　速食店超夯「1公尺派對巨飽盒」回來了

全台最大戶外裝備二手市集「舊市凹逗」　9／2、3南港瓶蓋工廠邀你一起探索永續

限時2天！超商咖啡「第2杯10元」爽喝　最新青梅冰茶買2送2

【廣編】誰把台啤變可愛了？不喝酒也瘋搶的最萌週邊

探尋在地好味！免出國也能大啖高CP新鮮好料 「上青國旅」就醬規劃

千萬年薪不是夢！東森直播培訓班啟動　30個名額等你來挑戰

特大杯美式、醇奶茶一次喝！　超商「6大品項買1送1」只有3天

體雕新選擇！冷凍減脂「4探頭同時作用」　大幅提升療程效率

【廣編】海尼根150週年跨界MONOPOLY　信義區城市遊樂場快閃直擊

全聯中元檔期倒數！連4天延長營業時間　多款日用品「買1送1」

台越情侶經營KTV兼賣毒「限動狂宣傳」　警逮11人抄748包毒咖啡

餅皮、紙包飯免費升級！　速食店超夯「1公尺派對巨飽盒」回來了

數位部推政府專用短碼簡訊平台「111」　預計9月啟用

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

Volvo「首款大空間MPV」即將登場！對手鎖定LEXUS LM、TOYOTA阿法

明道大學退場「教師喊救」！教團批為時已晚：無法起死回生

詭異觸手伸出地表？她見「噁臭肉色」竟嗨翻　驚人真身曝光

美食-KY上半年賺贏去年全年　股價衝漲停

快訊／國1高架「遊覽車火燒車」濃煙狂竄！　人員急逃命

堅持退訂竹科房！ 投資客笑「頭殼壞掉喔」　7年後他後悔：少賺千萬

台南男躺床爽抓龍根！警突攻進密室　小姐「保險套塞嘴」傻眼了

消費熱門新聞

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

全台通路「激省優惠」一次看

肯德基開學點心買1送1！中元桶下殺54折

達美樂推出限時「個人披薩77元」

速食店最新「三牲漢堡」限量開吃

只有5天！超商飲品「買2送2」搶喝

超商限時3天「6大品項買1送1」！

中元就拜經典飲料保佑攏總傳紅你

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！

只有7天！超商美式「只要23元」爽喝

東森直播培訓班啟動　30個名額等你來挑戰

雲朵般的柔美口感！高質感生土司7-11領先販售

超商「2大咖啡優惠」限時4天搶囤

全聯中元檔期倒數！多款日用品買1送1

更多熱門

相關新聞

中國禁日本水產　餐廳紛紛避險調整貨源

中國禁日本水產　餐廳紛紛避險調整貨源

中國今天起全面暫停進口原產地為日本的水產品。有上海日本料理餐廳總廚表示，早預料到有相關風險，已經將生魚食材改為中國本地及歐盟進口，但成本也略有增加。

首屆「基隆壽司季」來了！免費吃壽司

首屆「基隆壽司季」來了！免費吃壽司

興仁花園夜市這樣吃！收錄8間排爆美食

興仁花園夜市這樣吃！收錄8間排爆美食

幼稚園三餐「吃海鮮」　餐費不到1600元

幼稚園三餐「吃海鮮」　餐費不到1600元

跟著李漢強設計的「Bar BEER節慶罐」玩遍台灣！

跟著李漢強設計的「Bar BEER節慶罐」玩遍台灣！

關鍵字：

上青國旅高CP海鮮台灣啤酒生啤酒18天生啤酒

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

最美牙醫脫了！「隱系身材」讓粉絲嗨翻

奧迪妹「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

年末桃花運旺、最有機會脫單4大星座

蘇拉可能成「穿心颱」登陸　下週三最近台灣

新竹棒球場承包商：契約是國產車不能要求進口車等級

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面