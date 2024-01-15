一年只有一天全場買瘋了！終於又等到全館最低價　1／17準備搶爆好鍋好刀

▲一年一度的德國雙人超級品牌日將在1/17準時開搶。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

疫情令許多人感受到身體健康不能只靠僥倖，因此帶起健康自煮風潮，不僅料理技能大開，更煮出興趣，把所有平常在外面喜歡吃的菜色一道道學起來，在家端出一桌豐盛料理，同時也學會怎麼挑選一只好鍋，讓做菜功力大增！上次雙11就有不少煮婦煮夫瘋搶鍋，發現平常看了好久的鑄鐵鍋價格下殺，又有限定優惠組合，一開賣趕緊手刀下訂帶回家，尤其「德國雙人」的戰況最激烈，「這次又沒搶到，到底是誰」、「是不是家裡時鐘壞了？時間才走一分鐘就只看到掛缺畫面」、「看別人開箱好羨慕，我要搬去網速快一點的房子裡」，有一些網友買了一兩件，驚覺好用順手，再回頭看已經沒有優惠而怨嘆沒有多買，現在特賣又來了，一年一度的超級品牌日在1/17準時開搶，這次真的要把握機會！

雖然不少餐廳受到疫情影響暫別舞台，但會煮飯做菜的人也變多了，網路社團常見大家互相切磋、交換食譜心得的討論串之外，也熱烈分享什麼鍋具最好用，尤其是看到重磅消息，德國雙人在雙11之後與momo購物網再度聯手，推出一年只會有一次的超級品牌日，將在1/17這天釋出各款鍋具以及限定組合的超值特惠價，燃起網友心中的小宇宙，上次錯過的鍋子，這次一定要搶到手！其中必搶廚房夢幻逸品、多功能的「琺瑯鑄鐵鍋」，是愛下廚人士心目中的料理神器，就算是偶爾做菜，也都夢想擁有。

▲▼德國雙人在雙11後與momo購物網再度聯手，受到熱烈矚目的法國STAUB經典琺瑯鑄鐵鍋，多款尺寸供大家入手。

深受歡迎的法國STAUB琺瑯鑄鐵鍋，一鍋可以煮飯、炒菜、燉菜、蒸魚、火鍋，無論哪種料理，樣樣都行，並且最大程度保有食材的水分跟美味，吃過鑄鐵鍋料理的人都能感受到差異，因此成為鍋具界的人氣夯品，每次一有特惠價格出來，立刻被掃貨下架。而能夠料理出有如五星大廚的星級美味，除了是內外層琺瑯、優良鑄鐵材質，均勻傳熱鎖住鮮美，另一大秘密就藏在鍋蓋特殊設計，獨特迴力釘點讓水蒸氣滴入食材內，鍋內水氣與香氣不停循環，封存住美味，不管是快速灼燒或慢燉煨煮，一鍋在手就讓廚藝大大加分。

這次特賣話題，除了經典的24公分琺瑯鑄鐵鍋，16公分的經典圓鍋款也是大家矚目的焦點，不僅祭出限定價3,999元，開賣當天有加碼送市價2,290元的陶缽五件組，建議要搶購的人，一定要撐到1/16半夜，等晚上12點一到就搶起來。

一樣讓人為之瘋狂的還有德國雙人顏值超高的Now S五件式彩色刀座組，傳承293年的製刀工藝，以獨家冰鍛技術打造出銀色刀面，具備鋒利與韌性，刀身較寬，肉品、魚類、蔬果都好好切，針對切、片、削、滾不同刀法，新人老手都適用，而且手柄重量輕又有特殊防滑設計，久握不累，就有網友說「覺得很好切，備料輕鬆」、「很好使用，切菜切肉都可以很順」，原價8,800元，超品日活動價2,999元。

▲▼Now Plus黑曜鍋系列，超高顏值外觀，使用起來又不沾食物，是料理新手與多年煮人們的實用好選擇。

做菜要快速不費力，不沾鍋是很多廚房老手、新人的得力助手，面對各種料理，不沾鍋快速上桌、清潔省事，德國雙人Now Plus黑曜鍋 IH不沾深平底鍋28cm，上市以來口碑優異，優美的顏值、耐磨抗刮的實用性贏得一票煮婦煮夫的心，原價5,180元，1/17價格2,999元，限時期間好禮三選一，總共四件組帶回家，一年就等這一次，再猶豫又要錯過了。

▲德國雙人牌ZWILLING攜手義大利知名設計師推出全新又具備高顏值的「FRESH & SAVE智能真空保鮮組合」。

另外，越來越多人知道保存食材的重要性，德國雙人真空保鮮系列也是大家摩拳擦掌的目標之一，無論是肉類海鮮、蔬菜水果或乾貨雜糧，只要放進專用保鮮袋或保鮮盒，利用真空抽氣棒，一鍵真空，就能延緩食物氧化速度，再拿出來時依舊鮮味可口。在眾多選擇中，快速保鮮、顏值與耐用度都高的雙人真空保鮮盒，讓很多煮婦一試成主顧，1/17超級品牌日期間，原價7,570元，促銷價格3,999元，這次贈送的組合超有誠意，超大22件組讓家中保鮮容器一次購齊。

▲法國STAUB在超級品牌日推出網友熱門搶手的5件1999專區。（圖／ZWILLING提供）

今年還有深受廣大煮婦等待的各類陶瓷品項，不僅有備受大家喜愛的松露白，新色日暮粉系列也一併入列，從碗盤、馬克杯、烤盤、環保玻璃吸管到抗菌砧板等，廚房周邊好物供大家挑選補貨。

農曆年前最後一檔補貨日，想在過年期間做幾道澎拜年菜，好好在親朋好友前大秀廚藝，這時就要有好鍋好刀神隊友來助攻，趁著一年一度的德國雙人 x momo超級品牌日，不曾有的驚喜加碼，累積消費滿額超級優惠回饋，分別是：STAUB（鑄鐵鍋類商品），單筆滿額5,000元就送限量版兔鍋蓋頭，全館滿額單筆滿5,000元送BALLARINI班樂尼多功能夾（2色任選），單筆滿7,000元送BALLARINI班樂尼隨行咖啡保溫杯480ml（2色任選），單筆滿12,000元送BALLARINI班樂尼可拆手柄不沾鍋4件組，其中FRESH&SAVE全系列滿一件且滿4,000元送PP保鮮盒S號，送完為止，搭配刷momo卡還可享3%回饋無上限，年前最終品牌優惠就在1/17，超級有感的超級品牌日真的不要錯過。