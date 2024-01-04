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善存揪吃到飽火鍋「益起過冬」！消費滿千送「順暢益生菌」百億好菌應援好口福

消費中心／綜合報導

氣溫低下，冬天想吃鍋的心情更是強烈，尤其迎來歲末年終，更有理由在不同朋友圈揪火鍋局，能夠滿足大家不同吃鍋需求的「高CP吃到飽火鍋」，當然就成為聚餐首選！不過，最近在社群平台被網友狂推的火鍋活動，不是大家習以為常的促銷聚餐方案，而是主打要幫男女老少顧健康的火鍋祭！？原來知名保健品牌善存攜手吃到飽火鍋業者，溫馨推出「2024益起過冬火鍋祭」，除了有無限供應的豐富食材，更派出「善存3效順暢益生菌」駐守吃到飽現場，貼心照顧每個人肉足飯飽後的消化道健康！

▲▼益生菌,火鍋祭,冬季,吃到飽,火鍋,善存,3效順暢益生菌,腸胃道,消化,千葉火鍋,高CP,好菌。（圖／資料照）

▲善存3效順暢益生菌攜手千葉火鍋溫馨推出「2024益起過冬火鍋祭」，讓老饕享受美食又不怕有負擔。（圖／資料照，下同）

吃到飽迷思
不是吃節制就沒事！食材混雜一起下肚容易吃不消
熱愛火鍋吃到飽的人都知道，眼前一道道美饌食材，無論是品項豐富的肉品海鮮，或是小巧精緻的丸類火鍋料，一股腦下進鍋裡才最療癒。雖然吃到飽的樂趣就在於能一次品嚐數十種鹹食、甜品和飲料，但許多人也常常為了在有限用餐時間內「吃回本」，咀嚼時間不夠，容易吃不消。

▲▼益生菌,火鍋祭,冬季,吃到飽,火鍋,善存,3效順暢益生菌,腸胃道,消化,千葉火鍋,高CP,好菌。（圖／資料照）

▲每年冬季是火鍋吃到飽的旺季，食材豐富又無限供應，是民眾的聚會首選。

日常保養比你想的還重要
年末聚會想要大飽口福，全家人靠「這招」來應援
火鍋祭想大飽口福，可以先從調理消化道機能開始，像是每天持續補充益生菌，養好菌並維持消化道機能，例如榮獲眾多專家、醫師指定的知名保健品牌善存，致力於針對不同族群研發各式保健品的善存，在益生菌研發上，也特別打造適合全家人一起做好每日保養的「善存3效順暢益生菌」，補充雙專利益生菌註1，輕鬆消化、順暢代謝註2、青春好體質註3

善存特別「3管齊下」打造獨家配方。關鍵1就是雙專利益生菌註1（專利代謝菌、專利青春菌）。只要跟著建議方式攝取，一日最多可補充100億好菌註5，菌種也強調輕鬆消化、順暢代謝註2、青春好體質註3，3效合1，從爺爺奶奶、爸爸媽媽到小孩，一家都適用！關鍵2是添加好菌的食物——益生質。進入腸胃的好菌攝取養分後，自然就有機會1週養出6倍好菌註6，從根本調整體質註4。關鍵3則是添加近年業界也很夯的鳳梨酵素。對於需要攝取大量蛋白質的健身族來說，鳳梨酵素能將大分子蛋白質分解成容易吸收的小分子胺基酸！無論是日常保健或是聚餐不小心吃太多，隨手來一包3效順暢益生菌，守護你的健康！

沒看過這麼貼心的火鍋祭
善存攜手千葉火鍋！吃鍋滿千「送益生菌」從現在開始顧健康

▲▼益生菌,火鍋祭,冬季,吃到飽,火鍋,善存,3效順暢益生菌,腸胃道,消化,千葉火鍋,高CP,好菌。（圖／資料照）▲聚餐後使用善存3效順暢益生菌，幫助維持消化道機能，調整體質，使排便順暢。

平常沒有食用益生菌的老饕別擔心，長年替大家守護健康的善存，希望趁著食慾正好、但運動量可能不足的冬季，讓所有想大啖美食的饕客都能吃到飽、消化好、免煩惱，因此選在今年冬季特別駐守在千葉火鍋以及鼎盛十里的全台門市，自1/4起只要消費滿千，善存就會送出好菌大軍——「善存3效順暢益生菌」應援助攻，貼心延續大家吃到飽的快樂。

值得注意的是，由於活動回饋數量有限，加上東北季風和冷氣團接力來台，想得到免費的善存3效順暢益生菌就要搶快訂位！吃了覺得有感的民眾，不妨也從現在開始關注消化道健康，揪全家人和善存一起養出擁有活躍好菌的順暢體質。

註1係指Lactobacillus paracasei、Bifidobacterium lactis、Lactobacillus plantarum之專利
註2幫助新陳代謝
註3調整體質
註4幫助維持消化道機能，養出好環境
註5係指成人每日吃2包/粒3效順暢益生菌粉末顆粒或膠囊之建議食用量
註6人體實驗結果, 受試者每天食用2包,連續7天後糞便中雙歧桿菌的菌數為食用前之6倍

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