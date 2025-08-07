大學選「1科系」後悔了！他讀4年超迷惘...嘆：薪水低出路窄

▲一名網友提醒高三生，不要為了學日文去讀日文系，如果對鑽研日本文化、文學興趣不大，會讀得很痛苦。（示意圖／Pixabay）

高中升大學通常得面臨選科系的狀況，能選到自己心儀的科系一定很開心，但有時候也可能讀了4年後發現與想像中不同，後悔不已。就有一名民眾上網勸其他人，「不要為了學日文去讀日文系」，因為一定會後悔，並分享自己讀4年後求職同樣面臨很大困境；這話題引發熱議，網友反應很兩極。

一名網友在Threads有感而發表示，「不要為了學日文去讀日文系，千萬不要，你會後悔的。」並在留言區分享自己讀日文系畢業的各種感受，他說日文系教日文這個語言，主要是拿來研究日本文化、日本文學，語言是工具，目的是研究，因此「只是想學日文，對鑽研日本文化、文學興趣不大，會讀得很痛苦。」

原PO進一步說明，對日本文化和文學只有「蠻喜歡」的程度，也是不太能支撐自己快樂讀完4年，他舉例自身經驗，「大二、大三才承認『其實我沒有我以為的這麼喜歡』」，確定自己只是想認識日本文化或不受語言隔閡追星、當追劇讀小說看漫畫的「讀者」，並不想當「研究者」，痛苦也加倍。且原PO沒有輔系或雙主修，渾渾噩噩過完4年，坦言「純文學系那種不知道、不想要討論畢業後要幹嘛的氛圍是很恐怖的。」

貼文底下吸引許多網友討論，不少人贊同原PO的說法，「語言只是加分的工具，純讀日文系出路很窄，日文系人的感想」、「學完發現一堆不是日文系的也比你強」、「本人就是因為這樣大學讀日文系，以過來人身分告知千萬不要浪費大學4年去讀語言科系，各位大學4年請好好去學真正的專業科系」。

不過也有一部分網友持相反意見，強調自己沒有後悔，「我就是為了學日文進日文系的，畢業5年多從來沒有後悔過，從事接待日本客人來台旅遊的旅行社工作」、「身為一個日文系畢業和用日文工作的人，我不覺得會後悔」、「覺得要看自己有沒有一個明確目標比較重要，至少我現在是沒有後悔啦」。

