高雄大貨車「爆頭」紅綠燈！吊臂忘收釀禍　燈桿歪腰慘狀曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛大貨車今（7）日下午行駛五福四路與大智路口時，因車上吊臂沒有放平，導致吊臂直接撞上路口紅綠燈，不僅把號誌燈直接砸落，還讓整座燈桿「歪腰」，相當危險。警方獲報後立刻趕赴現場管制並通報主管單位到場修復，相關修復費用將向闖禍駕駛求償。

▲高雄大貨車「爆頭」紅綠燈！吊臂忘收釀禍。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼大貨車「爆頭」紅綠燈，燈桿歪腰慘狀曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，27歲駕駛李男下午3點多開著大貨車由五福四路西向東行駛，但在行駛過程中，李男竟未將貨車吊臂放平，導致在大智路口直接撞上紅綠燈號誌，除了害得號誌燈掉落在地，燈桿也被扯歪，所幸當時沒有造成人員受傷。

警方於3點30分許獲報後，立即趕赴現場進行交通管制及疏導，並通報主管單位到場修復，約影響交通2個小時。警方表示，本案駕駛無酒駕情事，詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。

▲▼大貨車忘收吊臂釀禍，警方到場交通管制。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於李男未將吊臂放平部分，違反道路交通管理處罰條例第 30-1 條規定，最高處汽車駕駛人新台幣六千元罰鍰，將依規定開罰，另外，相關修復費用也將向闖禍駕駛求償。