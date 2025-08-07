彰化二林路口「恐怖天坑」！慘摔騎士驚恐回憶：一片黑黑的

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林鎮今（7）日下午發生驚險意外！一名謝姓男騎士行經照西路與中正路交叉口時，路面塌陷形成巨大坑洞，騎士反應不及當場摔落，造成全身多處擦傷。警消獲報後緊急救援，並通報鎮公所到場搶修，謝男心有餘悸的說「路面有一大片黑黑的」，接著就摔落，公所研判坑洞成因與污水管線破損有關，將盡速請相關單位進行修補。

▲彰化二林鎮中山路出現天坑機車騎士慘摔。（圖／民眾提供）

▲彰化二林鎮中山路出現天坑騎士慘摔。（圖／翻攝自二林人的大小事）

監視器曝光，今天下午1點13分，謝姓男子騎機車沿中正路東往西方向行駛，經過照西路交叉口時，發現路面出現大片黑影，但已來不及閃避，當場慘摔，機車卡坑洞中。救護人員到場時，謝男意識清醒，但頭部、手腳多處擦傷，頸椎疼痛，經初步包紮止血後，送往二林基督教醫院治療。警方實施酒測，確認謝男酒測值為零，排除酒駕可能。

▲騎士嚇得說行經該路段時路面一片黑。（圖／翻攝自二林人的大小事）

二林派出所警員李佑儒、江桓承接獲報案後，立即趕往現場進行交通管制，拉起封鎖線並擺放交通錐，避免二次事故發生。經公所初步研判，路面塌陷可能與地下污水管線破損有關，也不排除是先前施工後警示範圍不足導致，將儘速協調縣府進行修復工程，並全面檢視周邊路段安全性。

▲彰化二林鎮中山路出現一個大天坑騎士慘摔。（圖／民眾提供）