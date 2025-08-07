　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化阿伯騎單車失蹤12天！家屬父親節前夕盼奇蹟：快回家吧

▲彰化汪姓阿伯失蹤10天。（圖／賴清美提供 民眾提供）

▲彰化汪姓阿伯失蹤12天。（圖／賴清美提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

一名74歲的阿伯在7月27日下午騎單車出門後，從此音訊全無，最後的身影出現在伸港「海豚屋」附近，而他的腳踏車則被發現孤零零地放在海邊，警消、海巡連日搜救，儘管遇到大雨也不放棄，但至今已是第12天，阿伯仍下落不明，明天就是父親節，家人原本計畫好要跟他一起聚餐過節，如今只能焦急期盼呼喊，「爸爸，快回家吧。」

這名74歲的阿伯平時身體硬朗，喜歡騎單車出門活動，7月27日下午，他像往常一樣騎車外出，家屬發現爸爸失聯後立即趕緊報警，調閱監視器發現，阿伯最後出現在伸港「海豚屋」附近，而他的腳踏車則被發現停放在海邊，人卻不見蹤影。

▲彰化汪姓阿伯失蹤10天。（圖／賴清美提供 民眾提供）

▲彰化汪姓阿伯騎單車出門，監視器拍下其身影。

縣議員賴清美及線西鄉民代表林明鴻等人得知後立即發動協尋，由於現場靠近彰濱工業區海域，地形複雜，加上近期大雨不斷，增加搜救難度。但警消、海巡人員仍不敢鬆懈，連日來出動船艇、空拍機及人力沿岸搜索，至今仍無法找到任何蛛絲馬跡。

阿伯突然失蹤讓全家人陷入愁雲慘霧中，明天就是父親節，家人原本已經計畫好，準備帶他好好慶祝，如今只希望他能平安歸來。

▲彰化汪姓阿伯失蹤10天。（圖／賴清美提供 民眾提供）

▲家人在海邊放阿伯衣服盼他返家團聚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈玉琳罹血癌！醫曝這一種病程超兇猛　高凌風沒撐過
快訊／台積電內鬼案　3工程師不服羈押提抗告遭駁回
日本關稅協商大出包！最高15%「變+15%」　經濟大臣急了
2台人闖駐韓美軍基地偷拍　判決出爐
柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」
快訊／台中教會工地死亡意外　32歲男摔落亡
詹智能解剖！身中4刀「後膝被刺奪命」　家屬撐黑傘
民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／曾寫《天堂》外掛遊戲　幫詐團架網站賺翻！工程師照片曝光

高雄大貨車「爆頭」紅綠燈！吊臂忘收釀禍　燈桿歪腰慘狀曝

快訊／台積電內鬼案3工程師不服羈押提抗告　最高法院駁回確定

不爽被爆料有小三！移工放火燒宿舍虐殺同鄉　國民法官判15年

台東市康樂橋轎車猛撞對向護欄　肇事駕駛跑了

又見神鬼女會計！A走機車經銷款5千萬買房　丈夫兒子幫洗錢　

柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」...差點又牙起來

超實在父親節禮物　台中警包場帶同仁觀賞《壞蛋聯盟2》

彰化二林路口「恐怖天坑」！慘摔騎士驚恐回憶：一片黑黑的

快訊／台中教會工地死亡意外　32歲男跌落工程梯送醫不治

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

獨／曾寫《天堂》外掛遊戲　幫詐團架網站賺翻！工程師照片曝光

高雄大貨車「爆頭」紅綠燈！吊臂忘收釀禍　燈桿歪腰慘狀曝

快訊／台積電內鬼案3工程師不服羈押提抗告　最高法院駁回確定

不爽被爆料有小三！移工放火燒宿舍虐殺同鄉　國民法官判15年

台東市康樂橋轎車猛撞對向護欄　肇事駕駛跑了

又見神鬼女會計！A走機車經銷款5千萬買房　丈夫兒子幫洗錢　

柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」...差點又牙起來

超實在父親節禮物　台中警包場帶同仁觀賞《壞蛋聯盟2》

彰化二林路口「恐怖天坑」！慘摔騎士驚恐回憶：一片黑黑的

快訊／台中教會工地死亡意外　32歲男跌落工程梯送醫不治

七股鹽山一見雙雕8/16登場　Q萌胖鯊魚療癒現身鹽雕光雕風箏秀！

恆河洪水是「聖物」！　印度警察撒玫瑰花瓣致敬「還跳水」

獨／曾寫《天堂》外掛遊戲　幫詐團架網站賺翻！工程師照片曝光

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人權利

亞洲影視內容大獎大愛台劇入圍4獎　宋偉恩感性謝往生原型人物！

高雄大貨車「爆頭」紅綠燈！吊臂忘收釀禍　燈桿歪腰慘狀曝

微信明確重申「未來不會有已讀功能」　騰訊總監親吐2原因

爸無視滑水道人員警告　抱6歲兒被女高速飛踢「肝臟爆裂」送醫

「水瓶滿月」來襲適合斷捨離　4星座朋友圈大洗牌

台東武陵派出所暖警聞聲救人　受傷獨居男及時獲援

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

社會熱門新聞

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

單親媽自摔亡　男友自責情緒低落尋短

台積2奈米機密從星巴克流出　遭酸手法爛爆

屍體掛60米電纜　手法曝光：用身體重量滑動

爆粗口摔水瓶！柯文哲大暴走20分鐘還原

龜山高壓電塔掛男屍！死亡超過3天身分曝

移工詭掛「20F高電線亡」！特搜隊搬屍畫面曝

柯文哲飆罵檢察官　北檢嚴正譴責

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

狠父「洗車場氣槍」殺幼女奇案　台大醫戳破謊言

出遊吵架人妻吞安眠藥飇車！撞死無辜婦

更多熱門

相關新聞

95歲阿公一早外出失聯！　躺在「公墓泥濘雜草堆」被找到

95歲阿公一早外出失聯！　躺在「公墓泥濘雜草堆」被找到

台南一名高齡95歲的長者5日一早騎腳踏車外出後，直到下午都沒回家，家人遍尋不著只好報警處理。警方獲報後，立刻調閱周遭監視器畫面，考量報案時間已久、長者年紀相當大，警方除動員民力前往最後身影消失地進行地毯式搜尋，最後終於在大寮公墓舊址找到人了。

暴雨炸出「吃人坑洞」　彰化騎士慘摔送醫

暴雨炸出「吃人坑洞」　彰化騎士慘摔送醫

10年前輾布鉤繩索翻車　今被撞慘碎14根肋骨

10年前輾布鉤繩索翻車　今被撞慘碎14根肋骨

熱壓機空轉奪命！14頭豬慘變烤乳豬　業者下場曝光

熱壓機空轉奪命！14頭豬慘變烤乳豬　業者下場曝光

宜蘭婦與夫吵架離家　情人灣徘徊後失蹤

宜蘭婦與夫吵架離家　情人灣徘徊後失蹤

關鍵字：

彰化線西失聯協尋海巡海豚屋伸港

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了　吳宗憲曝他瘦剩骨頭

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面