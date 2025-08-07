彰化阿伯騎單車失蹤12天！家屬父親節前夕盼奇蹟：快回家吧

▲彰化汪姓阿伯失蹤12天。（圖／賴清美提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

一名74歲的阿伯在7月27日下午騎單車出門後，從此音訊全無，最後的身影出現在伸港「海豚屋」附近，而他的腳踏車則被發現孤零零地放在海邊，警消、海巡連日搜救，儘管遇到大雨也不放棄，但至今已是第12天，阿伯仍下落不明，明天就是父親節，家人原本計畫好要跟他一起聚餐過節，如今只能焦急期盼呼喊，「爸爸，快回家吧。」

這名74歲的阿伯平時身體硬朗，喜歡騎單車出門活動，7月27日下午，他像往常一樣騎車外出，家屬發現爸爸失聯後立即趕緊報警，調閱監視器發現，阿伯最後出現在伸港「海豚屋」附近，而他的腳踏車則被發現停放在海邊，人卻不見蹤影。

▲彰化汪姓阿伯騎單車出門，監視器拍下其身影。

縣議員賴清美及線西鄉民代表林明鴻等人得知後立即發動協尋，由於現場靠近彰濱工業區海域，地形複雜，加上近期大雨不斷，增加搜救難度。但警消、海巡人員仍不敢鬆懈，連日來出動船艇、空拍機及人力沿岸搜索，至今仍無法找到任何蛛絲馬跡。

阿伯突然失蹤讓全家人陷入愁雲慘霧中，明天就是父親節，家人原本已經計畫好，準備帶他好好慶祝，如今只希望他能平安歸來。

▲家人在海邊放阿伯衣服盼他返家團聚。