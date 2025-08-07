　
    • 　
>
地方 地方焦點

藍軍提案6億墊付款助災民　市府稱「適法性不足」惹議

▲▲台南市議會召開專案報告，討論「丹娜絲」颱風後災後對策，藍營議員批市府回應冷漠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議會召開專案報告，討論「丹娜絲」颱風後災後對策，藍營議員批市府回應冷漠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會7日針對「丹娜絲颱風災後因應」召開專案報告，國民黨團提出動議，主張市府應提撥6億元墊付款轉入重大災害賑災捐款專戶，用以協助災後復原，該提案已獲跨黨派30多位議員連署支持，然而市府經研議後回應，認為「適法性不足」，無法編列，引發藍營強烈不滿。

蔡育輝表示，台南市長黃偉哲六年任內已還債160多億元，這是值得肯定並應該讓市民知道的好事，但台南這次遭逢百年風災和水災，他特別提案請市府苦民所苦，提撥6億墊付，轉入剩餘款只有1.8億元的重大災害賑災捐款專戶，協助災後復原工作，這項提案獲得議會跨黨派30多位議員的連署！黃偉哲市長六日表示，會研究適法性，儘速回覆！七日市府研究結果居然是不可以。


蔡育輝說，中央補助款可以編20億元到100億元，到賑災準備金，為何地方不能？市府每年編列10幾億元，補助廟宇、農漁會、民間團體，他關心災民，提案提撥6億墊付，轉入重大災害賑災捐款專戶，跨黨派有30多位議員一起連署，這麼重要的提案，市府卻說對災民無法補助？適法性不足？這樣的解釋災民們能接受嗎？市府可以把提撥6億墊付，編到社會局，預算重編，若市府不願苦民所苦，未來審預算各局處的補助預算他都會嚴加審查。

▲▲台南市議會召開專案報告，討論「丹娜絲」颱風後災後對策，藍營議員批市府回應冷漠。（圖／記者林東良翻攝，下同）
尤榮智說，這次百年風災真的是吹得大家心驚膽跳，颱風夜一過，到大六甲地區勘災只能用滿目瘡痍來形容，好多屋舍被吹垮，養雞的雞舍也垮掉，大量的石綿瓦屋頂都塌下來，協助災民用太空包來處理這些有毒的石綿瓦，現在還有很多毀損的石棉瓦屋頂需要拆除，後續也請環保局持續來處理。

▲▲台南市議會召開專案報告，討論「丹娜絲」颱風後災後對策，藍營議員批市府回應冷漠。（圖／記者林東良翻攝，下同）
王家貞說，台南市花了4百多億，可是這些治水工程，無法接受大自然的檢驗，這次百年一見的颱風和暴雨，讓大家知道花了4百多億，災民仍飽受淹水之苦，當年賴清德市長說，他用3年時間整治30年無法整治的水患，結果現在淹水說淹就淹，民進黨會為政策辯護，說淹水面積減少，問問這次淹水的災民，大家可有感？

▲▲台南市議會召開專案報告，討論「丹娜絲」颱風後災後對策，藍營議員批市府回應冷漠。（圖／記者林東良翻攝，下同）
李中岑說，海佃國小羽球場花百萬元剛啟用，颱風吹走天花板，不知中央費用何時下來？其實不只海佃國小，教育局應該要想辦法改善，距離開學還有一個月，根本性解決費用高，就先解決漏水？短期改善和長期改善作法不一樣，請先從短期著手，趕緊利用這幾天雨停來補漏。

▲▲台南市議會召開專案報告，討論「丹娜絲」颱風後災後對策，藍營議員批市府回應冷漠。（圖／記者林東良翻攝，下同）
林美燕說，颱風逼近時，里長一直拜託工務局修剪路樹，工務局說市民會罵，其實工務局誤解民意，市民會生氣是因為修剪樹木都會變成砍頭光禿禿，應該檢討修剪工法，災害救助金市民申請核准速度太慢，補助金額也沒多高，希望簡化申請文書，加快審核速度，工廠目前仍不納入補助範圍，請速速再跟中央反映，一家工廠可以養活多少家庭？

▲▲台南市議會召開專案報告，討論「丹娜絲」颱風後災後對策，藍營議員批市府回應冷漠。（圖／記者林東良翻攝，下同）
盧崑福建議說，每次強降雨就說百年一遇，溪北地區這次災情慘重，光是屋頂被吹毀的就2萬多戶，災區不是只有復原或重建，也可都更或農區重劃，引用都市更新條例第7條和農村社區土地重劃條例，送中央核准，再結合經發局、都發局、地政局、農業局等相關單位，用專案方式，推行溪北地區老舊房舍的都更，可以創造三贏。


黃偉哲市長說，台南市發放救助金的速度已經比其他縣市快，因為曾發生基層公務員處理88風災補助，遭地檢署起訴，所以公務員不敢隨便簡化申請文書程序，市府也多次跟中央反映，不少工廠受損，卻不納入補助範圍問題，中央仍未回應，至於溪北都市更新問題卡在，溪北地區是非都市計畫區，所以無法適用都市計畫條例，他多次到行政院會反映這瓶頸，可是都沒接獲中央回應，未來會跟台南市立委建議，用專案方式，進行溪北地區老舊房舍的都市更新。

08/06

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

